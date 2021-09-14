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    Расписание матчей 14-09-2021

    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 10 тур
    14 сентября, вторник
    00:00
    Смоленск
    Зенит-2
    Не начался
    14 сентября, вторник
    10:30
    Чита
    1:1
    Кайрат
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    15:00
    Балтика-БФУ
    1:2
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    15:00
    Тверь
    0:0
    Динамо СПб
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    16:00
    Чертаново
    1:2
    Шинник
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    16:00
    Химик
    2:1
    Знамя Труда
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    16:00
    Олимп-Долгопрудный-2
    1:1
    Волна
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    16:00
    Ленинградец
    2:0
    Звезда
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    17:00
    Казанка
    1:1
    Динамо-2
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    18:00
    Торпедо Вл
    2:1
    Муром
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2021, 20 тур
    14 сентября, вторник
    02:00
    Спорт Ресифи
    0:1
    Интернасьонал
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 10 тур
    14 сентября, вторник
    11:30
    СКА-Хабаровск-2
    3:2
    Химки-2
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    14:00
    Коломна
    2:2
    Родина
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    15:00
    Знамя
    0:1
    Сатурн
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    15:00
    Арсенал-2
    1:0
    Зенит
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    16:00
    Квант
    1:3
    Пересвет
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    16:30
    Салют
    3:0
    Динамо Вл
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    16:30
    Калуга
    2:1
    Факел-М
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    18:00
    Саранск
    3:0
    Металлург-Видное
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    18:00
    Авангард
    2:0
    Сахалин
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    18:00
    Рязань
    0:1
    Сокол
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 9 тур
    14 сентября, вторник
    12:30
    Динамо
    0:0
    Торпедо Миасс
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    16:00
    Иртыш
    3:1
    Спартак Т
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 1 тур, группа A
    14 сентября, вторник
    17:30
    Маккаби
    4:1
    Алашкерт
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 1 тур, группа E
    14 сентября, вторник
    17:30
    Маккаби
    0:0
    Фейеноорд
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 1 тур, группа F
    14 сентября, вторник
    19:45
    Янг Бойз
    2:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    22:00
    Вильярреал
    2:2
    Аталанта
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 1 тур, группа G
    14 сентября, вторник
    19:45
    Севилья
    1:1
    Зальцбург
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    22:00
    Лилль
    0:0
    Вольфсбург
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 7 тур
    14 сентября, вторник
    21:45
    Борнмут
    2:1
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    21:45
    Блэкберн
    2:0
    Халл Сити
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    21:45
    Блэкпул
    0:3
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    21:45
    Шеффилд Юнайтед
    2:2
    Престон
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    22:00
    Рединг
    3:1
    Питерборо Юнайтед
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    22:00
    Вест Бромвич
    0:0
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 1 тур, группа E
    14 сентября, вторник
    22:00
    Барселона
    0:3
    Бавария
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    22:00
    Динамо
    0:0
    Бенфика
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 1 тур, группа H
    14 сентября, вторник
    22:00
    Челси
    1:0
    Зенит
    Матч завершен
    14 сентября, вторник
    22:00
    Мальме
    0:3
    Ювентус
    Матч завершен
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