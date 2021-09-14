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Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед: обзор матча 14 сентября 2021
Янг Бойз
14.09.2021, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
66'
М. Нгамале
90+5'
Джордан
13'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 2:1!
Джордан
90'
+5
Замена
С. Зесигер
️️️️
С. Лаупер
90'
+2
Замена
В. Канга
️️️️
М. Элиа
90'
+2
89'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Фред
Замена
М. Сулеймани
️️️️
С. Хефти
83'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
К. Мартинс
82'
72'
Замена
Н. Матич
️️️️
Б. Фернандеш
72'
Замена
Д. Лингард
️️️️
К. Роналду
ГОЛ! 1:1!
М. Нгамале
Пас отдал
С. Хефти
66'
64'
Желтая карточка
Р. Варан
Желтая карточка
К. Мартинс
50'
Замена
Джордан
️️️️
В. Сьерро
46'
46'
Замена
Р. Варан
️️️️
Д. ван де Бек
Желтая карточка
К. Фасснахт
45'
+1
37'
Замена
Д. Далот
️️️️
Д. Санчо
35'
Красная карточка
А. Ван-Биссака
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Янг Бойз
45
Александр Янкевиц
ВР
91
Гийом Февр
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Манчестер Юнайтед
32
Матей Коварж
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
3-1-4-1-1
16
фон Бальмус
25
Гарсия
5
Камара
30
Хефти
35
Мартинс
30
Лаупер
4
Сьерро
20
Эбишер
16
Фасснахт
13
Нгамале
12
Элиа
4-3-2-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
5
Магуайр
29
Линделеф
23
Шоу
8
Погба
7
Фред
6
ван де Бек
19
Санчо
8
Фернандеш
7
Роналду
12
Элиа
9
Канга
9
Канга
12
Элиа
30
Лаупер
15
Зесигер
15
Зесигер
30
Лаупер
30
Хефти
10
Сулеймани
10
Сулеймани
30
Хефти
35
Мартинс
32
Ридер
32
Ридер
35
Мартинс
4
Сьерро
9
Джордан
9
Джордан
4
Сьерро
6
ван де Бек
19
Варан
19
Варан
6
ван де Бек
19
Санчо
2
Далот
2
Далот
19
Санчо
8
Фернандеш
18
Матич
18
Матич
8
Фернандеш
7
Роналду
77
Лингард
77
Лингард
7
Роналду
7
Фред
9
Марсьяль
9
Марсьяль
7
Фред
Остались в запасе
Янг Бойз
Манчестер Юнайтед
45
Александр Янкевиц
ВР
91
Гийом Февр
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
32
Матей Коварж
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
19
Энтони Эланга
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
45
Александр Янкевиц
ВР
91
Гийом Февр
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
19
Энтони Эланга
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Янг Бойз - Манчестер Юнайтед
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Где смотреть матч:
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