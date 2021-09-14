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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Зальцбург
Севилья - Зальцбург: обзор матча 14 сентября 2021
Севилья
14.09.2021, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
1 : 1
Завершен
Зальцбург
42'
И. Ракитич (П)
21'
Л. Сучич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Зальцбург
90'
+4
Желтая карточка
Н. Окафор
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Х. Навас
87'
84'
Желтая карточка
Н. Капалдо
Желтая карточка
Х. Навас
84'
Желтая карточка
Т. Делэни
82'
80'
Замена
Н. Окафор
️️️️
К. Адейеми
79'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
Н. Зайвальд
67'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Б. Шешко
Замена
Р. Мир
️️️️
И. Ракитич
66'
Желтая карточка
И. Ракитич
65'
Замена
Э. Ламела
️️️️
А. Гомес
58'
51'
Замена
К. Пиатковски
️️️️
М. Вебер
Вторая желтая
Ю. Эн-Несири
50'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Х. Хордан
46'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Сусо
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Ракитич
42'
37'
Пенальти не реализован!
Л. Сучич
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
26'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Сучич
15'
Желтая карточка
Н. Зайвальд
Желтая карточка
Д. Карлос
13'
13'
Пенальти не реализован!
К. Адейеми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
4-1-2-1-2
37
Буну
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
10
Сусо
10
Гомес
21
Эн-Несири
4-1-2-2-1
16
Кен
5
Кристенсен
8
Вебер
28
Соле
17
Ульмер
4
Камара
13
Зайвальд
24
Сучич
11
Ааронсон
14
Адейеми
30
Шешко
16
Навас
29
Монтиэль
29
Монтиэль
16
Навас
19
Хордан
27
Делэни
27
Делэни
19
Хордан
10
Сусо
7
Окампос
7
Окампос
10
Сусо
10
Гомес
9
Ламела
9
Ламела
10
Гомес
11
Ракитич
17
Мир
17
Мир
11
Ракитич
14
Адейеми
19
Окафор
19
Окафор
14
Адейеми
8
Вебер
91
Пиатковски
91
Пиатковски
8
Вебер
13
Зайвальд
24
Капалдо
24
Капалдо
13
Зайвальд
30
Шешко
20
Адаму
20
Адаму
30
Шешко
Остались в запасе
Севилья
Зальцбург
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
Остались в запасе
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Севилья - Зальцбург
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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