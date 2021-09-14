Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - Вольфсбург
Лилль - Вольфсбург: обзор матча 14 сентября 2021
Лилль
14.09.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
0 : 0
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Вольфсбург
86'
Желтая карточка
М. Лакруа
83'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Д. Руссийон
Замена
А. Онана
️️️️
Шека
83'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Н. Иконе
74'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
А. Гомес
74'
70'
Желтая карточка
Л. Нмеча
66'
Замена
С. Борнау
️️️️
М. Филипп
66'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
В. Вегхорст
65'
Желтая карточка
Л. Вальдшмидт
Желтая карточка
Н. Иконе
63'
63'
Вторая желтая
Д. Энтони Брукс
62'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Р. Штеффен
62'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Б. Баку
56'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
45'
+2
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
Желтая карточка
Б. Андре
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
30
Никлас Клингер
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-3-1-2
13
Грбич
17
Рейнилду
6
Фонте
4
Ботман
2
Челик
7
Гомес
21
Андре
8
Шека
93
Иконе
15
Дэвид
17
Йылмаз
3-3-1-1-2
1
Кастелс
43
Мбабу
5
Лакруа
25
Брукс
17
Баку
23
Гилявоги
21
Руссийон
27
Арнольд
11
Штеффен
26
Филипп
9
Вегхорст
7
Гомес
97
Языджи
97
Языджи
7
Гомес
8
Шека
24
Онана
24
Онана
8
Шека
93
Иконе
80
Лихаджи
80
Лихаджи
93
Иконе
17
Баку
14
Лукебакио
14
Лукебакио
17
Баку
26
Филипп
33
Борнау
33
Борнау
26
Филипп
21
Руссийон
31
Герхардт
31
Герхардт
21
Руссийон
9
Вегхорст
14
Нмеча
14
Нмеча
9
Вегхорст
11
Штеффен
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
11
Штеффен
Остались в запасе
Лилль
Вольфсбург
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
8
Феликс Нмеча
АП
12
Павао Перван
ВР
40
Астер Вранкс
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
30
Никлас Клингер
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
Остались в запасе
8
Феликс Нмеча
АП
12
Павао Перван
ВР
40
Астер Вранкс
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
30
Никлас Клингер
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Марк ван Боммел
Статистика матча Лилль - Вольфсбург
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Лилль-Метрополь
Новости команд
Все
Лилль
Вольфсбург
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:50
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:50
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+