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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби - Алашкерт
Маккаби - Алашкерт: обзор матча 14 сентября 2021
Маккаби
14.09.2021, вторник, 17:30
Лига конференций, группа A, 1 тур
4 : 1
Завершен
Алашкерт
13'
С. Перица
32'
Г. Каничовски
45+3'
Д. Битон (П)
72'
М. Хозез
17'
Ж. Эмбалу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Алашкерт
Замена
О. Халаила
️️️️
С. Перица
80'
Желтая карточка
С. Перица
77'
76'
Замена
М. Алессандро
️️️️
А. Григорян
ГОЛ! 4:1!
М. Хозез
Пас отдал
С. Перица
72'
Замена
Б. Кувас
️️️️
Г. Каничовски
68'
Замена
Ш. Пивен
️️️️
Ш. Йейни
68'
60'
Желтая карточка
А. Глишич
Замена
М. Хозез
️️️️
Э. Герреро
46'
Замена
А. Рикан
️️️️
Д. Битон
46'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Битон
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Т. Восканян
45'
Желтая карточка
Б. Михайлович
ГОЛ! 2:1!
Г. Каничовски
Пас отдал
Д. Битон
32'
Желтая карточка
Э. Герреро
29'
17'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Эмбалу
Пас отдал
В. Безекур
ГОЛ! 1:0!
С. Перица
Пас отдал
Д. Битон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Алашкерт
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Дидье Кадио
ЛЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
33
Деян Больевич
ЦЗ
55
Тиаго Камета
ПЗ
10
Артак Григорян
ОП
7
Вангу Гоме
ОП
16
Венсан Безекур
АП
98
Бранко Михайлович
ЦФ
10
Александар Глишич
ЦФ
70
Жозе Эмбалу
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Маккаби
19
Даниэл
ВР
21
Шахар Пивен
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
22
Ави Рикан
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
Алашкерт
1
Давид Юрченко
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
85
Матеус Алессандро
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
4-5-1
1
Перец
18
Жералдеш
15
Начмиас
13
Давидзаде
23
Эрнандес
36
Каничовски
21
Йейни
10
Битон
39
Герреро
18
Глейзер
18
Перица
4-2-1-3
1
Чанчаревич
55
Камета
33
Восканян
33
Больевич
21
Кадио
10
Григорян
7
Гоме
16
Безекур
70
Эмбалу
10
Глишич
98
Михайлович
21
Йейни
21
Пивен
21
Пивен
21
Йейни
10
Битон
22
Рикан
22
Рикан
10
Битон
18
Перица
19
Халаила
19
Халаила
18
Перица
36
Каничовски
10
Кувас
10
Кувас
36
Каничовски
39
Герреро
18
Хозез
18
Хозез
39
Герреро
10
Григорян
85
Алессандро
85
Алессандро
10
Григорян
Остались в запасе
Маккаби
Алашкерт
19
Даниэл
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
36
Идо Шахар
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
1
Давид Юрченко
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
9
Румян Овсепян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
19
Даниэл
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
36
Идо Шахар
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
9
Румян Овсепян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Маккаби - Алашкерт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Гандзасар
- : -
30.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
Информация о матче
Стадион:
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