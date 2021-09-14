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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Бавария
Барселона - Бавария: обзор матча 14 сентября 2021
Барселона
14.09.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
33'
Т. Мюллер
56'
Р. Левандовски
85'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Бавария
85'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
83'
Замена
К. Коман
️️️️
Л. Сане
Желтая карточка
Гави
82'
82'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Н. Зюле
82'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Т. Мюллер
78'
Желтая карточка
Д. Упамекано
Замена
А. Бальде
️️️️
Ж. Альба
74'
70'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Д. Мусиала
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Л. де Йонг
66'
Замена
О. Мингеса
️️️️
Э. Гарсия
66'
66'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Б. Павар
Замена
Ю. Демир
️️️️
С. Роберто
59'
Замена
Гави
️️️️
С. Бускетс
59'
56'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Мусиала
33'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Л. Сане
5'
Желтая карточка
Й. Киммих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Джамал Мусиала
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
6
Гави
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-3-2
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
24
Гарсия
33
Араухо
5
Бускетс
6
Роберто
8
Педри
21
де Йонг
10
Депай
26
де Йонг
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
2
Упамекано
25
Зюле
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
9
Левандовски
13
Мюллер
26
де Йонг
11
Коутиньо
11
Коутиньо
26
де Йонг
18
Альба
3
Бальде
3
Бальде
18
Альба
24
Гарсия
30
Мингеса
30
Мингеса
24
Гарсия
5
Бускетс
6
Гави
6
Гави
5
Бускетс
6
Роберто
22
Демир
22
Демир
6
Роберто
28
Павар
21
Эрнандес
21
Эрнандес
28
Павар
25
Зюле
44
Станишич
44
Станишич
25
Зюле
13
Мюллер
20
Забитцер
20
Забитцер
13
Мюллер
10
Сане
21
Коман
21
Коман
10
Сане
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мусиала
Остались в запасе
Барселона
Бавария
6
Нико Гонсалес
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
6
Нико Гонсалес
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Барселона - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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