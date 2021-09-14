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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Дерби Каунти
Вест Бромвич - Дерби Каунти: обзор матча 14 сентября 2021
Вест Бромвич
14.09.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 0
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Дерби Каунти
81'
Замена
М. Берд
️️️️
Д. Найт
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
Д. Ливермор
72'
67'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
К. Йозвяк
67'
Замена
J. Stretton
️️️️
S. Baldock
Замена
М. Филлипс
️️️️
К. Робинсон
46'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
К. Грант
46'
Желтая карточка
Д. Ливермор
45'
+1
33'
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Дерби Каунти
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
11
Равель Моррисон
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
4-1-3-2
26
Джонстон
22
Таунсенд
6
Аджайи
5
Бартли
2
Ферлонг
8
Ливермор
19
Диангана
20
Моуатт
3
Рич
47
Робинсон
9
Грант
4-3-3
13
Рос
14
Бирн
33
Дэйвис
20
Уильямс
19
Ягиелка
12
Найт
4
Шинни
32
Сибли
72
Йозвяк
3
Бьюкэнан
9
47
Робинсон
25
Филлипс
25
Филлипс
47
Робинсон
8
Ливермор
23
Снодграсс
23
Снодграсс
8
Ливермор
9
Грант
9
Хагилл
9
Хагилл
9
Грант
72
Йозвяк
10
Лоуренс
10
Лоуренс
72
Йозвяк
12
Найт
18
Берд
18
Берд
12
Найт
9
14
14
9
Остались в запасе
Вест Бромвич
Дерби Каунти
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
11
Равель Моррисон
ЦП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
Остались в запасе
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
11
Равель Моррисон
ЦП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Вест Бромвич - Дерби Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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