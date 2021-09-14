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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Престон
Шеффилд Юнайтед - Престон: обзор матча 14 сентября 2021
Шеффилд Юнайтед
14.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 2
Завершен
Престон
7'
М. Гиббс-Уайт
84'
С. Берге
19'
Д. Джонсон
90+5'
Э. Риис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Престон
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Э. Риис
Пас отдал
Д. Стори
88'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
П. Бауэр
ГОЛ! 2:1!
С. Берге
84'
84'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Д. Джонсон
Замена
К. Хурихейн
️️️️
О. Норвуд
78'
Желтая карточка
Р. Норрингтон-Дэвис
74'
70'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Ш. Магуайр
Замена
С. Берге
️️️️
Л. Фримен
60'
Желтая карточка
О. Норвуд
45'
+2
19'
ГОЛ! 1:1!
Д. Джонсон
Пас отдал
Р. Ледсон
13'
Желтая карточка
Э. Риис
ГОЛ! 1:0!
М. Гиббс-Уайт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Робин Ольсен
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
15
Люк Фримен
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Престон
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
4-4-1-1
1
Ольсен
14
Робинсон
15
Иган
30
Норрингтон-Дэвис
32
Балдок
7
Ндиайе
10
Норвуд
10
Гиббс-Уайт
13
Флек
15
Фримен
14
Шарп
3-2-5
14
Стори
16
Хьюз
5
Бауэр
4
Ледсон
14
Джонсон
24
Магуайр
1
Иверсен
32
Ирл
4
ван ден Берг
8
Уайтмэн
15
Фримен
16
Берге
16
Берге
15
Фримен
10
Норвуд
14
Хурихейн
14
Хурихейн
10
Норвуд
24
Магуайр
44
Поттс
44
Поттс
24
Магуайр
14
Джонсон
8
Маккэнн
8
Маккэнн
14
Джонсон
5
Бауэр
23
Мерфи
23
Мерфи
5
Бауэр
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Престон
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Престон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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