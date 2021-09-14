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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Хаддерсфилд Таун
Блэкпул - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 14 сентября 2021
Блэкпул
14.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 3
Завершен
Хаддерсфилд Таун
48'
Д. Корома
54'
М. Пирсон
62'
Д. Хогг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Хаддерсфилд Таун
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
Д. Лоуренс-Габриэль
82'
77'
Замена
А. Одубеко
️️️️
Д. Корома
Замена
Г. Мадин
️️️️
T. John-Jules
73'
65'
Замена
A. Vallejo
️️️️
Д. Синани
62'
ГОЛ! 0:3!
Д. Хогг
Замена
К. Андерсон
️️️️
Д. Йетс
56'
56'
Замена
О. Тертон
️️️️
Д. Уорд
54'
ГОЛ! 0:2!
М. Пирсон
Пас отдал
Д. Синани
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Корома
Пас отдал
Л. О'Брайен
34'
Желтая карточка
М. Пирсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
21
Марвин Экпитета
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
21
Ли Николлс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
7
Сорба Томас
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Kevin Stewart
ЦП
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
20
Олли Тертон
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
2-5
12
Максвелл
11
Боулер
16
Дугалл
24
Уинтл
6
Лоуренс-Габриэль
29
Гарбатт
36
Кио
10
4-3-4
6
Колуилл
12
Лис
5
Пирсон
15
Тоффоло
6
Хогг
27
О'Брайен
10
Синани
37
Корома
7
Томас
25
Уорд
21
Николлс
6
Лоуренс-Габриэль
21
Стерлинг
21
Стерлинг
6
Лоуренс-Габриэль
10
14
Мадин
14
Мадин
10
12
Йетс
21
Андерсон
21
Андерсон
12
Йетс
25
Уорд
20
Тертон
20
Тертон
25
Уорд
10
Синани
50
50
10
Синани
37
Корома
11
Одубеко
11
Одубеко
37
Корома
Остались в запасе
Блэкпул
Хаддерсфилд Таун
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Kevin Stewart
ЦП
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Скотт Хай
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Kevin Stewart
ЦП
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Скотт Хай
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Блэкпул - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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