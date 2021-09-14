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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Бенфика
Динамо К - Бенфика: обзор матча 14 сентября 2021
Динамо К
14.09.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
0 : 0
Завершен
Бенфика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Бенфика
90'
Замена
Пицци
️️️️
Рафа
85'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Ж. Мариу
Желтая карточка
Д. Гармаш
82'
Замена
Б. Вербич
️️️️
К. де Пена
76'
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Цыганков
76'
Желтая карточка
И. Забарный
73'
72'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Замена
Д. Гармаш
️️️️
И. Шкурин
60'
60'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Р. Яремчук
60'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Жилберто
60'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Эвертон
Желтая карточка
С. Сидорчук
52'
44'
Желтая карточка
Р. Яремчук
21'
Желтая карточка
Рафа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Эвертон
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Денис Гармаш
АП
28
Витиньо
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-3-2-1
71
Бойко
16
Миколенко
6
Забарный
34
Сирота
94
Кедзиора
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
14
де Пена
11
Цыганков
17
Шкурин
3-3-1-3
1
Влаходимос
30
Отаменди
14
Вертонген
5
Морато
12
Жилберто
5
Вайгль
22
Гримальдо
23
Мариу
27
Рафа
9
Яремчук
7
Эвертон
14
де Пена
7
Вербич
7
Вербич
14
де Пена
11
Цыганков
20
Караваев
20
Караваев
11
Цыганков
17
Шкурин
19
Гармаш
19
Гармаш
17
Шкурин
12
Жилберто
19
Лазаро
19
Лазаро
12
Жилберто
23
Мариу
49
Таарабт
49
Таарабт
23
Мариу
27
Рафа
21
Пицци
21
Пицци
27
Рафа
7
Эвертон
28
Радоньич
28
Радоньич
7
Эвертон
9
Яремчук
29
Нуньес
29
Нуньес
9
Яремчук
Остались в запасе
Динамо К
Бенфика
35
Руслан Нещерет
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
28
Витиньо
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
28
Витиньо
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Динамо К - Бенфика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
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