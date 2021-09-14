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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Халл Сити
Блэкберн - Халл Сити: обзор матча 14 сентября 2021
Блэкберн
14.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
61'
Д. Айяла
65'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Халл Сити
Замена
J. Davenport
️️️️
Т. Долан
90'
79'
Желтая карточка
Д. Бернард
77'
Замена
Т. Смит
️️️️
M. Wilks
Желтая карточка
Г. Пикеринг
74'
68'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Д. Магеннис
67'
Замена
Д. Монкур
️️️️
М. Смит
ГОЛ! 2:0!
Б. Бреретон
Пас отдал
Л. Трэвис
65'
ГОЛ! 1:0!
Д. Айяла
Пас отдал
Д. Ротуэлл
61'
59'
Желтая карточка
К. Элдер
Замена
D. Butterworth
️️️️
Л. Кларксон
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
12
Mallik Wilks
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
2
Льюи Койл
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
35
Tyler Magloire
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
21
Connor McBride
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
34
Josh Emmanuel
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
2-5-1-2
1
Камински
4
Айяла
24
Ньямб
7
Ротуэлл
6
Бакли
7
Кларксон
26
Ленихэн
27
Трэвис
22
Бреретон
24
Долан
3
Пикеринг
2-2-1-5
13
Ингрэм
5
Бернард
20
Элдер
12
8
Смит
23
Льюис-Поттер
21
Смолвуд
9
Магеннис
2
Койл
5
Доэрти
24
Гривз
24
Долан
19
19
24
Долан
7
Кларксон
14
14
7
Кларксон
8
Смит
20
Монкур
20
Монкур
8
Смит
12
29
Смит
29
Смит
12
9
Магеннис
47
Лонгман
47
Лонгман
9
Магеннис
Остались в запасе
Блэкберн
Халл Сити
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
35
Tyler Magloire
ЦФ
21
Connor McBride
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
35
Tyler Magloire
ЦФ
21
Connor McBride
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Блэкберн - Халл Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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