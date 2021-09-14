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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Интернасьонал
Спорт Ресифи - Интернасьонал: обзор матча 14 сентября 2021
Спорт Ресифи
14.09.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
0 : 1
Завершен
Интернасьонал
4'
Патрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Интернасьонал
84'
Замена
Хейтор
️️️️
Ю. Алберто
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
З. Велисон
79'
Замена
Эвералдо
️️️️
E. Felipe
71'
63'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Маурисио
61'
Желтая карточка
Ю. Алберто
Желтая карточка
Андре
60'
Замена
T. Neves
️️️️
Андре
60'
Желтая карточка
Хайнер
58'
46'
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
К. Видаль
Замена
П. Мосселин
️️️️
S.
46'
Желтая карточка
Сандер
29'
4'
ГОЛ! 0:1!
Патрик
Пас отдал
Ю. Алберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
2
Хайнер
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
4
Чико
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
21
Андре
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
11
Кайо Видаль
ЦФ
42
Даниэл
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Спорт Ресифи
43
Marcelo
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
92
Carlos Eduardo
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
Интернасьонал
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Марсело Ломба
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
5
28
Велисон
87
Микаэл
21
Андре
97
77
2-1-5
4
Мендес
27
Мойзес
88
Эденилсон
31
Куэста
9
Алберто
8
Патрик
23
Линдосо
18
Маурисио
21
Андре
10
10
21
Андре
28
Велисон
22
22
28
Велисон
97
37
Эвералдо
37
Эвералдо
97
35
94
Мосселин
94
Мосселин
35
18
Маурисио
5
Кардозо
5
Кардозо
18
Маурисио
9
Алберто
5
Хейтор
5
Хейтор
9
Алберто
11
Видаль
34
Герреро
34
Герреро
11
Видаль
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Интернасьонал
43
Marcelo
ЦП
92
Carlos Eduardo
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
14
Марсело Ломба
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
43
Marcelo
ЦП
92
Carlos Eduardo
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
14
Марсело Ломба
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Спорт Ресифи - Интернасьонал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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