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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Ювентус
Мальме - Ювентус: обзор матча 14 сентября 2021
Мальме
14.09.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
0 : 3
Завершен
Ювентус
23'
А. Сандро
45'
П. Дибала (П)
45+1'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Ювентус
86'
Замена
Д. Ругани
️️️️
М. де Лигт
83'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Х. Куадрадо
82'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
П. Дибала
Замена
М. Ольссон
️️️️
С. Рикс
76'
Замена
С. Нанаси
️️️️
И. Бонке
75'
68'
Замена
У. МакКенни
️️️️
Р. Бентанкур
68'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Мората
59'
Желтая карточка
М. де Лигт
Замена
М. Абубакари
️️️️
В. Бирманчевич
59'
Замена
А. Налич
️️️️
Э. Ракип
59'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
А. Мората
45'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Дибала
Желтая карточка
Л. Нильсен
43'
Желтая карточка
Ф. Брорссон
39'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Сандро
Пас отдал
Р. Бентанкур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
1
Исмаэль Диавара
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Мальме
31
Мелькер Элльборг
ВР
27
Йохан Далин
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
38
Ноа Элье
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
21
Петер Гваргис
ЛВ
34
Маркус Бьорквист
ЦП
27
Малик Абубакари
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-4-1-2
1
Диавара
16
Брорссон
4
Нильсен
15
Ахмедходжич
6
Ракип
8
Бонке
5
Рикс
10
Кристиансен
7
Бирманчевич
14
Чолак
14
Бергет
4-1-3-2
13
Щесны
13
Данило
19
Бонуччи
4
де Лигт
26
Сандро
5
Локателли
7
Куадрадо
12
Рабьо
30
Бентанкур
21
Мората
21
Дибала
6
Ракип
7
Налич
7
Налич
6
Ракип
5
Рикс
13
Ольссон
13
Ольссон
5
Рикс
8
Бонке
11
Нанаси
11
Нанаси
8
Бонке
7
Бирманчевич
27
Абубакари
27
Абубакари
7
Бирманчевич
4
де Лигт
24
Ругани
24
Ругани
4
де Лигт
21
Дибала
21
Рэмзи
21
Рэмзи
21
Дибала
30
Бентанкур
22
МакКенни
22
МакКенни
30
Бентанкур
7
Куадрадо
21
Кулушевски
21
Кулушевски
7
Куадрадо
21
Мората
9
Кен
9
Кен
21
Мората
Остались в запасе
Мальме
Ювентус
2
Феликс Беймо
ПЗ
31
Мелькер Элльборг
ВР
27
Йохан Далин
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
38
Ноа Элье
ЦЗ
34
Маркус Бьорквист
ЦП
21
Петер Гваргис
ЛВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
2
Феликс Беймо
ПЗ
31
Мелькер Элльборг
ВР
27
Йохан Далин
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
38
Ноа Элье
ЦЗ
34
Маркус Бьорквист
ЦП
21
Петер Гваргис
ЛВ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Мальме - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Сведбанк Стэдион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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