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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вильярреал - Аталанта
Вильярреал - Аталанта: обзор матча 14 сентября 2021
Вильярреал
14.09.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
39'
М. Тригерос
73'
А. Данжума
6'
Р. Фройлер
83'
Р. Госенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Аталанта
Замена
М. Гаспар
️️️️
А. Педраса
87'
Вторая желтая
Ф. Коклен
84'
83'
ГОЛ! 2:2!
Р. Госенс
Пас отдал
А. Миранчук
79'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Пессина
Желтая карточка
Ф. Коклен
76'
ГОЛ! 2:1!
А. Данжума
Пас отдал
Ж. Морено
73'
Замена
А. Морено
️️️️
Й. Пино
72'
Желтая карточка
Й. Пино
71'
71'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Р. Малиновский
70'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
М. де Рон
70'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Д. Сапата
Желтая карточка
Ж. Морено
65'
61'
Замена
М. Демирал
️️️️
Б. Джимсити
Замена
А. Данжума
️️️️
Б. Диа
61'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Тригерос
60'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Э. Капу
60'
Желтая карточка
Э. Капу
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Тригерос
39'
24'
Желтая карточка
М. де Рон
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фройлер
Пас отдал
Д. Сапата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-1-2-1-2
28
Рульи
23
Педраса
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
6
Капу
14
Тригерос
10
Парехо
10
Пино
22
Диа
7
Морено
3-3-1-2-1
1
Муссо
6
Джимсити
2
Толой
19
Паломино
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
17
Малиновский
32
Пессина
91
Сапата
22
Диа
7
Данжума
7
Данжума
22
Диа
10
Пино
5
Морено
5
Морено
10
Пино
23
Педраса
2
Гаспар
2
Гаспар
23
Педраса
6
Капу
13
Коклен
13
Коклен
6
Капу
14
Тригерос
16
Гомес
16
Гомес
14
Тригерос
15
де Рон
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
15
де Рон
6
Джимсити
28
Демирал
28
Демирал
6
Джимсити
32
Пессина
59
Миранчук
59
Миранчук
32
Пессина
17
Малиновский
8
Пашалич
8
Пашалич
17
Малиновский
91
Сапата
72
Иличич
72
Иличич
91
Сапата
Остались в запасе
Вильярреал
Аталанта
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Вильярреал - Аталанта
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
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