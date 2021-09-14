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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Квант - Пересвет
Квант - Пересвет: обзор матча 14 сентября 2021
Квант
14.09.2021, вторник, 16:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
1 : 3
Завершен
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Матчи команд
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
10.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Квант
2 : 2
03.10.2026
Шумбрат
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Пересвет
0 : 1
11.11.2023
Красное Знамя
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Сатурн
2 : 0
05.11.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Пересвет
1 : 2
28.10.2023
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Калуга
5 : 0
22.10.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Пересвет
1 : 3
16.10.2023
Химки-М
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