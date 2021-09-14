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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Питерборо Юнайтед
Рединг - Питерборо Юнайтед: обзор матча 14 сентября 2021
Рединг
14.09.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
3 : 1
Завершен
Питерборо Юнайтед
64'
Д. Свифт
67'
Т. Деле-Баширу
88'
Т. Деле-Баширу
74'
Н. Томпсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Питерборо Юнайтед
Замена
D. Tetek
️️️️
О. Эджария
90'
ГОЛ! 3:1!
Т. Деле-Баширу
Пас отдал
Д. Свифт
88'
86'
Замена
J. Tomlinson
️️️️
Д. Батлер
81'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Д. Мэрриот
74'
ГОЛ! 2:1!
Н. Томпсон
Пас отдал
Д. Уорд
ГОЛ! 2:0!
Т. Деле-Баширу
Пас отдал
Г. Пушкаш
67'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
А. Халилович
65'
65'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
К. Ковентри
ГОЛ! 1:0!
Д. Свифт
64'
Замена
Т. Холмс
️️️️
Л. Мур
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Кент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
29
Джош Лорент
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
23
Джо Уорд
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
8
Оливер Норберн
ЦФ
4
Натан Томпсон
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Рединг
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
12
Том Холмс
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
Питерборо Юнайтед
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
4-2-4
23
Саутвуд
21
Баба
5
Моррисон
26
Мур
17
Идом
8
Свифт
14
Эджария
29
Лорент
47
Пушкаш
10
Халилович
20
Деле-Баширу
1-1-1-1-5
5
Эдвардс
6
Ковентри
23
Уорд
23
Дембеле
9
Кларк-Харрис
26
Батлер
2
Кент
4
Томпсон
8
Норберн
10
Халилович
30
Хойлетт
30
Хойлетт
10
Халилович
26
Мур
12
Холмс
12
Холмс
26
Мур
14
Эджария
34
34
14
Эджария
26
Батлер
4
4
26
Батлер
6
Ковентри
14
Тэйлор
14
Тэйлор
6
Ковентри
7
Мэрриот
11
Шмодикс
11
Шмодикс
7
Мэрриот
Остались в запасе
Рединг
Питерборо Юнайтед
39
Джамари Кларк
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Остались в запасе
39
Джамари Кларк
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Рединг - Питерборо Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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Рединг
Питерборо Юнайтед
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