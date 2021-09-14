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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби Х - Фейеноорд
Маккаби Х - Фейеноорд: обзор матча 14 сентября 2021
Маккаби Х
14.09.2021, вторник, 17:30
Лига конференций, группа E, 1 тур
0 : 0
Завершен
Фейеноорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби Х - Фейеноорд
Желтая карточка
Т. Чери
90'
+4
Желтая карточка
Г. Донье
90'
+1
Замена
Н. Лави
️️️️
М. Жабер
82'
82'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
Й. Торнстра
Желтая карточка
Х. Родригес
77'
77'
Замена
С. Дессер
️️️️
Б. Линссен
Замена
Д. Азиза
️️️️
М. Абу Фани
60'
Желтая карточка
С. Менахем
45'
+3
44'
Желтая карточка
Г. Тил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
5
Махмуд Жабер
ОП
4
Али Мохамед
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Маккаби Х
77
Рои Фукс
ВР
55
Рами Гершон
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
8
Долев Азиза
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
11
Годсвей Донье
ЦФ
90
Рой Мишпати
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
20
Леннард Хартджес
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
4-2-3-1
44
Коэн
12
Менахем
15
Арад
4
Планич
22
Мейр
5
Жабер
4
Мохамед
6
Родригес
9
Чери
15
Абу Фани
26
Давид
4-2-1-2-1
1
Бейлов
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
14
Эушнес
21
Торнстра
6
Кекчю
20
Тил
17
Синистерра
30
Линссен
5
Жабер
31
Лави
31
Лави
5
Жабер
15
Абу Фани
8
Азиза
8
Азиза
15
Абу Фани
21
Торнстра
2
Гертрейда
2
Гертрейда
21
Торнстра
30
Линссен
9
Дессер
9
Дессер
30
Линссен
Остались в запасе
Маккаби Х
Фейеноорд
77
Рои Фукс
ВР
55
Рами Гершон
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
11
Годсвей Донье
ЦФ
90
Рой Мишпати
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
20
Леннард Хартджес
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
77
Рои Фукс
ВР
55
Рами Гершон
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
11
Годсвей Донье
ЦФ
90
Рой Мишпати
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
20
Леннард Хартджес
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Маккаби Х - Фейеноорд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
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