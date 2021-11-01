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    Расписание матчей 01-11-2021

    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 29 тур
    1 ноября, понедельник
    00:15
    Сан-Паулу
    1:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    1 ноября, понедельник
    02:30
    Спорт Ресифи
    2:0
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 44 тур
    1 ноября, понедельник
    02:30
    Филадельфия Юнион
    2:0
    Цинциннати
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 16 тур
    1 ноября, понедельник
    14:00
    Туапсе
    3:0
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 13 тур
    1 ноября, понедельник
    18:00
    Днепр-1
    4:0
    Минай
    Матч завершен
    1 ноября, понедельник
    20:30
    Ворскла
    0:0
    Черноморец
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 11 тур
    1 ноября, понедельник
    20:00
    Гиресунспор
    1:2
    Антальяспор
    Матч завершен
    1 ноября, понедельник
    20:00
    Истанбул Башакшехир
    2:1
    Адана Демирспор
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 8 тур
    1 ноября, понедельник
    20:30
    Ионикос
    1:1
    Волос
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 12 тур
    1 ноября, понедельник
    20:30
    Райо Вальекано
    0:0
    Сельта
    Матч завершен
    1 ноября, понедельник
    23:00
    Леванте
    0:3
    Гранада
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 14 тур
    1 ноября, понедельник
    21:00
    Оденсе
    0:0
    Орхус
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 10 тур
    1 ноября, понедельник
    22:00
    Брага
    3:0
    Портимоненси
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 11 тур
    1 ноября, понедельник
    22:45
    Болонья
    2:0
    Кальяри
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 10 тур
    1 ноября, понедельник
    23:00
    Вулверхэмптон
    2:1
    Эвертон
    Матч завершен
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