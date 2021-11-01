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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Антальяспор
Гиресунспор - Антальяспор: обзор матча 01 ноября 2021
Гиресунспор
01.11.2021, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Антальяспор
90+6'
Ф. Диабате (П)
20'
Фреди
49'
Фреди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гиресунспор - Антальяспор
90'
+6
Желтая карточка
Амилтон
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Диабате
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Р. Боффин
90'
+1
Замена
Б. Эзтюрк
️️️️
Г. Вурал
88'
Желтая карточка
Э. Албайрак
Желтая карточка
Ю. Санкаре
86'
Замена
Ч. Орхан
️️️️
Сержио
85'
77'
Замена
Э. Албайрак
️️️️
Д. Синик
Замена
У. Найир
️️️️
Флавио
67'
Замена
И. Бальде
️️️️
С. Дукара
58'
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
М. Сулейманов
58'
49'
ГОЛ! 0:2!
Фреди
Пас отдал
Б. Балчи
48'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
Х. Райт
46'
Замена
Х. Райт
️️️️
Г. Байракдар
46'
Замена
Амилтон
️️️️
У. Гаша
45'
Желтая карточка
Налдо
Желтая карточка
Ф. Диабате
30'
29'
Желтая карточка
Г. Байракдар
20'
ГОЛ! 0:1!
Фреди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
8
Хамиду Траоре
ЦП
70
Сержио
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
23
Дуглас
ЦФ
8
Флавио
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
16
Фреди
ЦП
27
Уссам Гаша
ЦФ
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Антальяспор
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
23
Амилтон
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
3-2-5
1
Кочук
16
Бехич
4
Диарра
18
Явру
8
Траоре
70
Сержио
15
Дукара
34
Диабате
8
Флавио
23
Дуглас
93
Сулейманов
3-2-3-2
25
Боффин
77
Вурал
89
Сары
5
Налдо
7
Балчи
30
Кудряшов
70
Синик
88
Езмерт
16
Фреди
17
Байракдар
27
Гаша
93
Сулейманов
13
Санкаре
13
Санкаре
93
Сулейманов
70
Сержио
80
Орхан
80
Орхан
70
Сержио
15
Дукара
6
Бальде
6
Бальде
15
Дукара
8
Флавио
14
Найир
14
Найир
8
Флавио
70
Синик
6
Албайрак
6
Албайрак
70
Синик
77
Вурал
5
Эзтюрк
5
Эзтюрк
77
Вурал
27
Гаша
23
Амилтон
23
Амилтон
27
Гаша
17
Байракдар
11
Райт
11
Райт
17
Байракдар
Райт
18
Мукаиру
18
Мукаиру
Райт
Остались в запасе
Гиресунспор
Антальяспор
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
Остались в запасе
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Гиресунспор - Антальяспор
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
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