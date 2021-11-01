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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Орхус
Оденсе - Орхус: обзор матча 01 ноября 2021
Оденсе
01.11.2021, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Орхус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Орхус
82'
Замена
D. Kurminowski
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
82'
Замена
Д. Линкс
️️️️
М. Бунду
Желтая карточка
J. Thomasen
80'
Замена
И. Жебали
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
74'
Замена
M. Lieder
️️️️
М. Опондо
74'
Замена
Б. Кадрии
️️️️
M. Fenger
74'
65'
Замена
А. Гренбек
️️️️
М. Андерсон
53'
Замена
O. Lund
️️️️
Э. Кал
25'
Желтая карточка
М. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
10
Mart Lieder
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Орхус
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
2-5-3
1
6
Тверсков
3
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
18
21
Трандарсон
11
Опондо
2
Микельсон
9
30
Андерсен
2-4-4
1
Хансен
20
Хауснер
5
23
Андерсон
6
Поульсен
29
Брандхоф
19
Кал
31
Биссек
7
Бунду
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
9
9
Кадрии
9
Кадрии
9
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Жебали
11
Жебали
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Опондо
10
10
11
Опондо
19
Кал
2
2
19
Кал
23
Андерсон
11
Гренбек
11
Гренбек
23
Андерсон
7
Бунду
11
Линкс
11
Линкс
7
Бунду
23
Торстейнссон
91
91
23
Торстейнссон
Остались в запасе
Оденсе
Орхус
30
Mande Sayouba
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
Остались в запасе
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Оденсе - Орхус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
Орхус
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
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