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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Цинциннати
Филадельфия Юнион - Цинциннати: обзор матча 01 ноября 2021
Филадельфия Юнион
01.11.2021, понедельник, 02:30
США. МЛС, 44 тур
2 : 0
Завершен
Цинциннати
11'
О. Мбайзо
53'
П. Ааронсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Цинциннати
Замена
К. Салливан
️️️️
Д. Газдаг
90'
Замена
Х. Буэно
️️️️
А. Бедойя
90'
84'
Замена
K. Scott
️️️️
Y. Kubo
Замена
Л. Флеч
️️️️
Д. МакГлинн
80'
Замена
К. Бурк
️️️️
K. Przybyłko
80'
Замена
Н. Харриел
️️️️
О. Мбайзо
76'
71'
Замена
И. Атанга
️️️️
Бреннер
ГОЛ! 2:0!
П. Ааронсон
Пас отдал
Д. МакГлинн
53'
46'
Замена
C. Duvall
️️️️
J. Gyau
ГОЛ! 1:0!
О. Мбайзо
Пас отдал
А. Бедойя
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
27
Кай Вагнер
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Филадельфия Юнион
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
7
Davó
ЦФ
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
17
Kyle Scott
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
8
Аллан Крус
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
3-1-2-4
18
Блэйк
15
Мбайзо
3
Эллиот
5
Глеснес
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
27
Вагнер
10
Ааронсон
93
7
МакГлинн
1-2-5
25
6
Блэкетт
5
27
Станко
9
Васкес
22
Барреаль
7
4
36
11
Бедойя
8
Буэно
8
Буэно
11
Бедойя
15
Мбайзо
26
Харриел
26
Харриел
15
Мбайзо
7
МакГлинн
18
Флеч
18
Флеч
7
МакГлинн
16
Газдаг
33
Салливан
33
Салливан
16
Газдаг
93
7
Бурк
7
Бурк
93
36
15
15
36
7
17
17
7
20
Бреннер
20
Атанга
20
Атанга
20
Бреннер
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Цинциннати
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
7
Davó
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
22
Пжемислав Тытонь
ВР
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
8
Аллан Крус
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
7
Davó
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
8
Аллан Крус
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Филадельфия Юнион - Цинциннати
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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