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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор
Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор: обзор матча 01 ноября 2021
Истанбул Башакшехир
01.11.2021, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Адана Демирспор
71'
Н. Шадли
90+2'
Э. Вишча (П)
60'
Б. Ассомбалонга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Вишча
90'
+2
Замена
Л. Лима
️️️️
Х. Али Калдырым
84'
79'
Замена
F. Ezeh
️️️️
М. Варгас
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Н. Шадли
78'
ГОЛ! 1:1!
Н. Шадли
Пас отдал
Х. Али Калдырым
71'
68'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Б. Бьярнасон
68'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Б. Ассомбалонга
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Т. Чигерчи
64'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Б. Озкан
64'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Ассомбалонга
Замена
Л. Дуарте
️️️️
А. Епуряну
46'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Истанбул Башакшехир
75
Эмре Каплан
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
15
Francis Ezeh
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Бабакан
24
Епуряну
21
Текдемир
33
Али Калдырым
38
Чигерчи
19
Озкан
89
Шадли
55
Ндайшими
10
Вишча
77
Окака-Чука
42
Саинер
3-1-3-1-2
49
Мурич
15
Дели
5
Рассул
4
Акайдын
21
Стамбули
22
Свенссон
8
Бьярнасон
8
8
Варгас
27
Ассомбалонга
11
Акгюн
19
Озкан
9
Алексич
9
Алексич
19
Озкан
33
Али Калдырым
6
Лима
6
Лима
33
Али Калдырым
24
Епуряну
3
Дуарте
3
Дуарте
24
Епуряну
89
Шадли
9
Тюрук
9
Тюрук
89
Шадли
38
Чигерчи
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
38
Чигерчи
8
Бьярнасон
88
Инлер
88
Инлер
8
Бьярнасон
27
Ассомбалонга
45
Балотелли
45
Балотелли
27
Ассомбалонга
8
Варгас
15
15
8
Варгас
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор
75
Эмре Каплан
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
75
Эмре Каплан
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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