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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - Волос
Ионикос - Волос: обзор матча 01 ноября 2021
Ионикос
01.11.2021, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Волос
52'
N. Vafeas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ионикос - Волос
Замена
С. Санчес
️️️️
Тюрам
90'
+4
Желтая карточка
Г. Мигас
90'
89'
Желтая карточка
A. Tereziou
83'
Замена
A. Tereziou
️️️️
Ж. Райнер
Замена
V. Basha
️️️️
А. Аосман
82'
66'
Замена
K. Wojtkowski
️️️️
С. Нинис
Желтая карточка
А. Аосман
65'
57'
Желтая карточка
Ф. Грильо
ГОЛ! 1:0!
N. Vafeas
52'
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
Желтая карточка
Тюрам
34'
26'
Желтая карточка
Ж. Райнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
8
Далсью
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Волос
12
Матиц Котник
ВР
4
Franco Romero
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
37
Фаусто Грильо
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Ионикос
33
Luan
ЦЗ
26
Vullnet Basha
ЦП
13
Didier Delgado
ЦП
27
Georgios Manalis
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
Волос
55
Борис Клейман
ВР
6
Alex Soares
ЦП
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
3-4-4
22
Мигас
2
15
Валерианос
15
Ромао
8
Далсью
15
Аосман
6
20
34
Тюрам
26
Кабрал
1
Хутесиотис
3-1-5
12
Котник
4
5
Райнер
6
Цоканис
14
Баррьентос
37
Грильо
17
Регаттен
7
Росеро
11
Нинис
7
Бартоло
15
Аосман
26
26
15
Аосман
34
Тюрам
31
Санчес
31
Санчес
34
Тюрам
11
Нинис
11
11
11
Нинис
5
Райнер
17
17
5
Райнер
Остались в запасе
Ионикос
Волос
33
Luan
ЦЗ
13
Didier Delgado
ЦП
27
Georgios Manalis
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
55
Борис Клейман
ВР
6
Alex Soares
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
33
Luan
ЦЗ
13
Didier Delgado
ЦП
27
Georgios Manalis
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
Остались в запасе
55
Борис Клейман
ВР
6
Alex Soares
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Ионикос - Волос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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