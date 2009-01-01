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Didier Delgado
Главные новости
Что вы думаете о рекламе букмекеров на «Бомбардире»?
2 марта
13:00
Шалимов определил трех лучших российских тренеров
2
12:48
Месси потратил 200 тысяч на 35 золотых айфонов для игроков и тренеров сборной Аргентины
5
12:35
Зарема назвала лучшего российского тренера
6
12:29
«Сан-Паулу» опубликовал заявление в связи с обвинениями Педриньо в домашнем насилии
1
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Все новости
2 марта
13:17
«Дзюба говорил, что Лунев и Азмун некрасивые. Устраивал голосование по этому поводу». Прохин – о шутках форварда «Локо»
12:56
Ломовицкий объяснил свой досрочный уход из «Химок»
1
12:23
Дзюба считает, что депрессии не существует: «Все это от безделья»
3
12:22
Дзюба: «99 процентов, что Карпин вызвал бы меня на отмененный матч с Польшей»
1
12:18
«Манчестер Юнайтед» одержал 30 побед в 41 матче сезона. Быстрее было только при Фергюсоне
12:13
Шалимов: «Меня трижды звали тренировать в «Спартак»
3
12:13
Текст
Дзюба все еще живет 2018-м. Проблема в том, что все изменилось, но не он
6
12:10
Писарский: «У футболистов абсолютно заслуженные зарплаты»
6
12:01
«Логичное и толковое в его словах всегда соседствует с чем-то очень спорным». Шнякин – об интервью Дзюбы
1
11:58
Мак Аллистер: «Месси будет лучшим в мире и в 40-45 лет»
11:54
Датский «Исхой» отказался от товарищеского матча с «Тюменью». Им запретили играть с российской командой
11:53
«Барселона» интересуется тремя футболистами «Манчестер Сити»
1
11:52
«Откуда такой гонор? Ты на последнем месте». Дзюба обвинил Талалаева в неуважении
3
11:51
Прохин охарактеризовал Карпина тремя словами
2
11:50
Дивеев обвинил соперников «Зенита» в трусости
11:49
Игрока «Локомотива» обвинили в домашнем насилии
4
11:44
Уткин: «Дзюба – удивительно глупый человек, футбольный Оскар Кучера»
9
11:38
Стало известно, какой клуб Первой лиги может принять Григорян
1
11:34
Дзюба: «Не любите меня – не надо. Я не принцесса, чтобы меня любить»
5
11:15
Видео
ЭСК: Иванов ошибочно засчитал гол Зобнина «Локомотиву» после борьбы Игнатова и Тикнизяна
76
09:14
«Игра была странной. Очень жаль, что пришлось в ней участвовать». Шишкин – о матче «Терек» – «Крылья» в 2009 году
2
08:55
Вратарь «Вест Хэма» сломал скулу и глазницу
08:44
Павлюченко покинул медиакоманду «Матч ТВ»
08:30
«Как вы смеете вот так поступать с ним?». Дзюба встал на защиту Роналду
5
08:20
Леау: «В Милане мне больше всего нравится барбершоп, торговые центры, ночные клубы и еда»
08:08
«Есть элемент везения». Осинькин – о выходе «Крыльев» в полуфинал Fonbet Кубка России
2
07:56
Адвокат Хакими прокомментировала обвинения марокканца в изнасиловании
1
07:48
Йоканович рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче Fonbet Кубка России с «Крыльями Советов»
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Didier Delgado
#13 | Полузащитник
Имя
Didier Delgado
Позиция
Полузащитник
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Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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