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    Didier Delgado - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Didier Delgado
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.11.2021 75' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:0 Ионикос (Никея)
    01.11.2021 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:1 Волос (Волос)
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