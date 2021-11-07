Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Ионикос
Олимпиакос - Ионикос: обзор матча 07 ноября 2021
Олимпиакос
07.11.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ионикос
17'
Г. Масурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Ионикос
90'
+2
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
D. Delgado
90'
+1
Желтая карточка
А. Аосман
76'
Замена
Р. Ленис
️️️️
Д. Кабрал
75'
Замена
D. Delgado
️️️️
E. Matsoukas
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Тикиньо
72'
Замена
А. Андруцос
️️️️
Г. Масурас
72'
Желтая карточка
А. Камара
64'
63'
Желтая карточка
А. Ромао
Замена
А. Оникуру
️️️️
Г. Родригеш
62'
Замена
А. Пападопулос
️️️️
С. Папастатопулос
46'
Замена
М. Камара
️️️️
П. Кунде
41'
ГОЛ! 1:0!
Г. Масурас
17'
12'
Желтая карточка
Д. Кабрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Ионикос
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
15
Аиас Аосман
ЦП
8
Далсью
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Ионикос
13
Didier Delgado
ЦП
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
29
Рейналдо Ленис
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Вацлик
5
Рябчук
19
Папастатопулос
4
Сиссе
70
Лала
6
М'Вила
25
Кунде
7
Масурас
20
Камара
10
Родригеш
9
Тикиньо
4-3-4
2
19
Чигринский
15
Валерианос
22
Мигас
15
Аосман
8
Далсью
15
Ромао
34
Тюрам
1
Хутесиотис
20
26
Кабрал
19
Папастатопулос
34
Пападопулос
34
Пападопулос
19
Папастатопулос
7
Масурас
14
Андруцос
14
Андруцос
7
Масурас
25
Кунде
2
Камара
2
Камара
25
Кунде
10
Родригеш
7
Оникуру
7
Оникуру
10
Родригеш
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
20
13
13
20
26
Кабрал
29
Ленис
29
Ленис
26
Кабрал
87
Каньяс
87
Каньяс
Остались в запасе
Олимпиакос
Ионикос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Остались в запасе
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Олимпиакос - Ионикос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Новости команд
Все
Олимпиакос
Ионикос
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
09:52
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
09:52
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+