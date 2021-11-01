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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Интернасьонал
Сан-Паулу - Интернасьонал: обзор матча 01 ноября 2021
Сан-Паулу
01.11.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Интернасьонал
5'
Г. Сара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Интернасьонал
Замена
Б. Алвес
️️️️
Рейналдо
87'
83'
Замена
З. Габриэл
️️️️
Р. Саравия
Замена
Эдер
️️️️
Лео
80'
78'
Желтая карточка
К. Роша
Замена
М. Бенитес
️️️️
Э. Ригони
64'
58'
Замена
G. Maia
️️️️
J. Manuel Cuesta
46'
Замена
К. Видаль
️️️️
Г. Бочилия
Замена
И. Винисиус
️️️️
Л. Орехуэла
46'
36'
Желтая карточка
В. Куэста
ГОЛ! 1:0!
Г. Сара
Пас отдал
Рейналдо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
3
Лео
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
4
Бруно Мендес
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Родриго Линдосо
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Сан-Паулу
8
Габриэль Невес
ЦП
11
Маркиньос
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
Интернасьонал
27
Кайке Роша
ЦЗ
12
Emerson Júnior
ЦФ
32
Vitor Hugo
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
3-1-1-5
28
Орехуэла
5
Арболеда
13
Миранда
10
Лусиано
24
Ригони
8
Сара
6
Рейналдо
17
Гомес
28
18
1-3-5
4
Мендес
21
Бочилия
88
Эденилсон
5
Кардозо
18
Маурисио
14
Ломба
20
Саравия
31
Куэста
12
3
Лео
23
Эдер
23
Эдер
3
Лео
24
Ригони
7
Бенитес
7
Бенитес
24
Ригони
6
Рейналдо
34
Алвес
34
Алвес
6
Рейналдо
28
Орехуэла
18
Винисиус
18
Винисиус
28
Орехуэла
20
Саравия
23
Зе Габриэл
23
Зе Габриэл
20
Саравия
77
77
21
Бочилия
11
Видаль
11
Видаль
21
Бочилия
11
11
Остались в запасе
Сан-Паулу
Интернасьонал
8
Габриэль Невес
ЦП
11
Маркиньос
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
27
Кайке Роша
ЦЗ
12
Emerson Júnior
ЦФ
32
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
8
Габриэль Невес
ЦП
11
Маркиньос
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
12
Emerson Júnior
ЦФ
32
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Сан-Паулу - Интернасьонал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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