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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Портимоненси
Брага - Портимоненси: обзор матча 01 ноября 2021
Брага
01.11.2021, понедельник, 22:00
Португалия. Примейра, 10 тур
3 : 0
Завершен
Портимоненси
6'
Галено
53'
Галено
90+1'
М. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Портимоненси
ГОЛ! 3:0!
М. Гонсалес
Пас отдал
Шикинью
90'
+1
Желтая карточка
Р. Орта
80'
80'
Желтая карточка
В. Апонца
Замена
А. Орта
️️️️
Ю. Медейрос
73'
Замена
Шикинью
️️️️
А. Мусрати
73'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Витинья
65'
65'
Замена
Ж. Имбула
️️️️
В. Роша
Замена
Л. Минейро
️️️️
А. Каштру
64'
63'
Замена
В. Апонца
️️️️
Карлиньос
55'
Желтая карточка
Ш. Накадзима
Замена
Ф. Силва
️️️️
Я. Коуто
55'
ГОЛ! 2:0!
Галено
Пас отдал
Р. Орта
53'
49'
Желтая карточка
Карлиньос
Желтая карточка
А. Мусрати
47'
38'
Желтая карточка
И. Ангуло
Желтая карточка
Ю. Медейрос
38'
38'
Желтая карточка
В. Роша
35'
Замена
И. Ангуло
️️️️
П. Са
35'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
Р. Жуниор
24'
Желтая карточка
П. Са
ГОЛ! 1:0!
Галено
Пас отдал
Н. Секейра
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
21
Педру Са
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
18
Фахд Муфи
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Брага
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Андре Орта
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Портимоненси
1
Паям Ниазманд
ВР
44
Филипе Релваш
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
4-1-3-2
1
Матеус
2
Лейте
15
Оливейра
6
Секейра
27
Коуто
73
Мусрати
21
Орта
8
Каштру
13
Галено
9
Витинья
45
Медейрос
3-3-4
94
Самуэл
5
Канде
4
Роша
36
Поссиньоло
33
Фернандес
21
Са
10
Боа Морте
44
Педрао
96
Жуниор
11
Карлиньос
18
Муфи
27
Коуто
70
Силва
70
Силва
27
Коуто
8
Каштру
30
Минейро
30
Минейро
8
Каштру
45
Медейрос
6
Орта
6
Орта
45
Медейрос
73
Мусрати
22
Шикинью
22
Шикинью
73
Мусрати
9
Витинья
9
Гонсалес
9
Гонсалес
9
Витинья
4
Роша
16
Имбула
16
Имбула
4
Роша
11
Карлиньос
29
Апонца
29
Апонца
11
Карлиньос
96
Жуниор
10
Накадзима
10
Накадзима
96
Жуниор
21
Са
77
Ангуло
77
Ангуло
21
Са
Остались в запасе
Брага
Портимоненси
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Паям Ниазманд
ВР
44
Филипе Релваш
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
1
Паям Ниазманд
ВР
44
Филипе Релваш
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Брага - Портимоненси
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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