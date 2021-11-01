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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе
Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 01 ноября 2021
Спорт Ресифи
01.11.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 29 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
76'
Микаэл (П)
86'
Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе
ГОЛ! 2:0!
Микаэл
Пас отдал
П. Мосселин
86'
Замена
Чико
️️️️
G.
84'
82'
Замена
P. Henrique
️️️️
Г. Баральяс
Желтая карточка
G.
77'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Микаэл
76'
73'
Замена
M. Barbosa
️️️️
J.
Замена
E. Felipe
️️️️
H.
73'
Замена
П. Мосселин
️️️️
S. TrÃ©llez
67'
Замена
Л. Джуба
️️️️
Сандер
67'
61'
Замена
Ж. Торо
️️️️
Рональд
Желтая карточка
З. Велисон
56'
54'
Желтая карточка
A.
48'
Желтая карточка
Рональд
Желтая карточка
H.
47'
46'
Замена
J. Paulo
️️️️
З. Роберто
38'
Желтая карточка
F. Miguel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
77
Marcão Silva
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
18
Janderson
ЦП
99
Зе Роберто
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
Спорт Ресифи
97
Everton Felipe
ЦФ
4
Чико
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
27
Луан Полли
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
5
15
22
87
Микаэл
28
Велисон
15
1-2-5
4
Вандерсон
44
Баральяс
18
0
35
Рональд
17
Фрейтас
97
16
15
97
97
15
39
4
Чико
4
Чико
39
6
Сандер
46
Джуба
46
Джуба
6
Сандер
22
94
Мосселин
94
Мосселин
22
44
Баральяс
14
14
44
Баральяс
12
Жефферсон
12
Жефферсон
18
8
8
18
99
Зе Роберто
10
10
99
Зе Роберто
35
Рональд
44
Торо
44
Торо
35
Рональд
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Атлетико Гойяненсе
41
Pedro Henrique
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
Остались в запасе
41
Pedro Henrique
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
Статистика матча Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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