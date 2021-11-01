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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кальяри
Болонья - Кальяри: обзор матча 01 ноября 2021
Болонья
01.11.2021, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
50'
Л. Де Сильвестри
90+6'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кальяри
ГОЛ! 2:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
Н. Сансоне
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
Л. Паволетти
Желтая карточка
Г. Медель
90'
+1
90'
Красная карточка
М. Касерес
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Сориано
86'
85'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Г. Цаппа
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Барроу
72'
Замена
Л. Бинкс
️️️️
М. Сванберг
72'
Желтая карточка
А. Хики
71'
69'
Замена
М. Касерес
️️️️
А. Карбони
69'
Замена
Д. Фариас
️️️️
А. Дейола
68'
Желтая карточка
Ж. Педро
59'
Замена
Р. Белланова
️️️️
К. Строотман
ГОЛ! 1:0!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
Г. Медель
50'
Желтая карточка
М. Сванберг
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
40
Davide Franzini
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
4-1-2-1-2
1
Скорупски
2
Хики
5
Сумаоро
3
Теате
29
Де Сильвестри
17
Медель
32
Сванберг
8
Домингес
21
Сориано
7
Арнаутович
99
Барроу
4-4-2
28
Краньо
4
Цаппа
2
Годин
44
Карбони
22
Ликояннис
18
Марин
8
Строотман
14
Дейола
8
Нандес
9
Жоао Педро
30
Паволетти
32
Сванберг
4
Бинкс
4
Бинкс
32
Сванберг
99
Барроу
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Барроу
21
Сориано
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
21
Сориано
8
Строотман
16
Белланова
16
Белланова
8
Строотман
44
Карбони
4
Касерес
4
Касерес
44
Карбони
4
Цаппа
26
Перейро
26
Перейро
4
Цаппа
14
Дейола
17
Фариас
17
Фариас
14
Дейола
Остались в запасе
Болонья
Кальяри
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
40
Davide Franzini
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
40
Davide Franzini
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Болонья - Кальяри
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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