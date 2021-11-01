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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Минай
Днепр-1 - Минай: обзор матча 01 ноября 2021
Днепр-1
01.11.2021, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Минай
14'
А. Довбик
30'
А. Пихаленок
90'
Н. Русин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Минай
ГОЛ! 3:0!
Н. Русин
Пас отдал
Н. Кравченко
90'
86'
Желтая карточка
Е. Селезнев
Замена
Н. Русин
️️️️
А. Довбик
84'
Замена
И. Когут
️️️️
Н. Джурасек
75'
72'
Желтая карточка
М. Матич
67'
Замена
А. Байдал
️️️️
Э. Гулиев
Замена
Билл
️️️️
А. Назаренко
64'
Замена
Ф. Ди Франко
️️️️
А. Батагов
64'
53'
Желтая карточка
Э. Гулиев
Желтая карточка
А. Батагов
49'
41'
Замена
А. Хахлев
️️️️
М. Месхи
ГОЛ! 2:0!
А. Пихаленок
Пас отдал
А. Довбик
30'
22'
Желтая карточка
И. Гончар
20'
Замена
Г. Пеньков
️️️️
Д. Кучер
ГОЛ! 1:0!
А. Довбик
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
77
Валентин Кожокару
ВР
20
Нельсон Монте
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
44
Владислав Дубинчак
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
30
Невен Джурасек
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Минай
25
Данил Кучер
ВР
33
Игорь Гончар
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
4
Мислав Матич
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
Днепр-1
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
99
Билл
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
3-3-4
77
Кожокару
20
Монте
5
Сваток
4
Кравченко
44
Батагов
7
Назаренко
8
Пихаленок
44
Дубинчак
30
Джурасек
9
Довбик
11
Гуцуляк
1-1-1-5
25
Кучер
33
Гончар
32
Месхи
9
Билоног
16
89
22
Векляк
14
Кныш
23
Гулиев
30
Джурасек
25
Когут
25
Когут
30
Джурасек
9
Довбик
31
Русин
31
Русин
9
Довбик
44
Батагов
20
Ди Франко
20
Ди Франко
44
Батагов
7
Назаренко
99
Билл
99
Билл
7
Назаренко
25
Кучер
94
Пеньков
94
Пеньков
25
Кучер
32
Месхи
99
Хахлев
99
Хахлев
32
Месхи
23
Гулиев
80
Байдал
80
Байдал
23
Гулиев
Остались в запасе
Днепр-1
Минай
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
Остались в запасе
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Днепр-1 - Минай
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
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Днепр-1
Минай
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