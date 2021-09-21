Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Норвич Сити - Ливерпуль
Норвич Сити - Ливерпуль: обзор матча 21 сентября 2021
Норвич Сити
21.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
4'
Т. Минамино
50'
Д. Ориги
80'
Т. Минамино
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Норвич Сити - Ливерпуль
Желтая карточка
Л. Рупп
90'
87'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
К. Джонс
80'
ГОЛ! 0:3!
Т. Минамино
Замена
К. Доуэлл
️️️️
П. Лис-Мелу
77'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
71'
Замена
М. Рашица
️️️️
Б. Мамба
69'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Х. Цолис
69'
66'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Цимикас
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ориги
Пас отдал
К. Цимикас
Пенальти не реализован!
Х. Цолис
42'
4'
ГОЛ! 0:1!
Т. Минамино
Пас отдал
Д. Ориги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
49
Кейд Гордон
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
3-2-3-1-1
1
Ганн
12
Омобамиделе
23
Гибсон
4
Хэнли
13
Яннулис
19
Мамба
33
Лис-Мелу
10
Рупп
6
Гилмор
17
Цолис
33
Айда
4-3-1-2
1
Келлехер
12
Брэдли
16
Конате
2
Гомес
21
Цимикас
21
Окслэд-Чемберлен
21
Джонс
8
Кейта
18
Минамино
27
Ориги
49
Гордон
33
Лис-Мелу
26
Доуэлл
26
Доуэлл
33
Лис-Мелу
19
Мамба
7
Рашица
7
Рашица
19
Мамба
17
Цолис
20
Пукки
20
Пукки
17
Цолис
21
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
21
Цимикас
21
Джонс
14
Хендерсон
14
Хендерсон
21
Джонс
Остались в запасе
Норвич Сити
Ливерпуль
23
Тим Крул
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
20
Диогу Жота
ЛВ
13
Адриан
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
Остались в запасе
20
Диогу Жота
ЛВ
13
Адриан
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Норвич Сити - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Норвич Сити
Ливерпуль
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
09:34
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
09:34
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+