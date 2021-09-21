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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Куинз Парк Рейнджерс - Эвертон
Куинз Парк Рейнджерс - Эвертон: обзор матча 21 сентября 2021
Куинз Парк Рейнджерс
21.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 8 : 7
Завершен
Эвертон
18'
Ч. Остин
34'
Ч. Остин
30'
Л. Динь
47'
Э. Таунсенд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Эвертон
Желтая карточка
Р. Дикки
88'
80'
Замена
М. Кин
️️️️
Л. Динь
73'
Замена
Д. Грей
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
О. Какай
️️️️
С. МакКаллум
66'
Замена
Л. Амос
️️️️
А. Доззел
63'
58'
Замена
А. Дукуре
️️️️
А. Гомеш
Желтая карточка
С. МакКаллум
49'
47'
ГОЛ! 2:2!
Э. Таунсенд
ГОЛ! 2:1!
Ч. Остин
Пас отдал
И. Хаир
34'
30'
ГОЛ! 1:1!
Л. Динь
Пас отдал
Э. Таунсенд
ГОЛ! 1:0!
Ч. Остин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
88
Сени Дьенг
ЦФ
16
Роберт Дикки
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Куинз Парк Рейнджерс
10
Люк Амос
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
1
Джо Уолш
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
25
Аллан
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
2-2-1-5
5
Барбе
2
Данн
4
Болл
16
Уиллок
10
Хаир
16
Дикки
32
Остин
21
Доззел
37
Адома
88
Дьенг
4-2-3-1
31
Бегович
4
Годфри
27
Холгейт
3
Кенни
12
Динь
22
Дэвис
20
Гомеш
25
Таунсенд
17
Гордон
17
Ивоби
23
Рондон
21
Доззел
10
Амос
10
Амос
21
Доззел
3
МакКаллум
29
Какай
29
Какай
3
МакКаллум
12
Динь
5
Кин
5
Кин
12
Динь
20
Гомеш
6
Дукуре
6
Дукуре
20
Гомеш
23
Рондон
10
Грей
10
Грей
23
Рондон
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Эвертон
8
Джордж Томас
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
1
Джо Уолш
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
22
Эндрю Лонерган
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
8
Джордж Томас
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
1
Джо Уолш
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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