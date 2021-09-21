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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Интер
Фиорентина - Интер: обзор матча 21 сентября 2021
Фиорентина
21.09.2021, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 3
Завершен
Интер
23'
Р. Соттиль
52'
М. Дармиан
55'
Э. Джеко
87'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Интер
87'
ГОЛ! 1:3!
И. Перишич
Пас отдал
Р. Гальярдини
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Дункан
85'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Д. Бонавентура
85'
83'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
83'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Х. Чалханоглу
83'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Л. Мартинес
Вторая желтая
Н. Гонсалес
78'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
78'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Р. Соттиль
74'
70'
Замена
М. Весино
️️️️
Н. Барелла
70'
Замена
А. Санчес
️️️️
Э. Джеко
66'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
Замена
А. Одриосола
️️️️
М. Бенасси
65'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Л. Торрейра
65'
63'
Желтая карточка
М. Дармиан
55'
ГОЛ! 1:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Х. Чалханоглу
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Дармиан
Пас отдал
Н. Барелла
ГОЛ! 1:0!
Р. Соттиль
Пас отдал
Н. Гонсалес
23'
18'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Дронговски
3
Бираги
22
Настасич
31
Миленкович
34
Торрейра
24
Бенасси
32
Дункан
7
Бонавентура
31
Гонсалес
23
Соттиль
28
Влахович
4-1-2-1-2
1
Ханданович
36
Дармиан
6
де Врей
95
Бастони
37
Шкриньяр
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
5
Перишич
10
Джеко
10
Мартинес
24
Бенасси
20
Одриосола
20
Одриосола
24
Бенасси
34
Торрейра
4
Амрабат
4
Амрабат
34
Торрейра
23
Соттиль
17
Сапонара
17
Сапонара
23
Соттиль
7
Бонавентура
9
Кокорин
9
Кокорин
7
Бонавентура
32
Дункан
7
Кальехон
7
Кальехон
32
Дункан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
10
Мартинес
32
Димарко
32
Димарко
10
Мартинес
20
Чалханоглу
21
Гальярдини
21
Гальярдини
20
Чалханоглу
23
Барелла
15
Весино
15
Весино
23
Барелла
10
Джеко
4
Санчес
4
Санчес
10
Джеко
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
3
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
3
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Фиорентина - Интер
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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