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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетико
Хетафе - Атлетико: обзор матча 21 сентября 2021
Хетафе
21.09.2021, вторник, 20:30
Испания. Примера, 6 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
45'
С. Митрович
78'
Л. Суарес
90+1'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетико
90'
+7
Желтая карточка
М. Кунья
Желтая карточка
Х. Куэнка
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Я. Карраско
Замена
Д. Поведа
️️️️
Флорентину
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Ш. Врсалько
Желтая карточка
Н. Максимович
90'
84'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Э. Эррера
78'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Эрмосо
Замена
Х. Сильва
️️️️
Х. Мата
78'
Красная карточка
К. Аленья
74'
67'
Замена
М. Кунья
️️️️
А. Гризманн
Замена
Э. Унал
️️️️
Х. Масиас
67'
Желтая карточка
К. Аленья
66'
66'
Желтая карточка
Х. Хименес
Желтая карточка
Х. Мата
65'
64'
Желтая карточка
Э. Эррера
63'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Р. Лоди
63'
Замена
М. Эрмосо
️️️️
К. Триппьер
ГОЛ! 1:0!
С. Митрович
Пас отдал
Н. Максимович
45'
22'
Желтая карточка
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Флорентину
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
21
Хосе Масиас
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
20
Энес Унал
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
3-3-2-2
13
Сорья
2
Джене
4
Куэнка
23
Митрович
17
Оливера
12
Флорентину
2
Иглесиас
10
Аленья
88
Максимович
17
Мата
21
Масиас
4-2-2-2
13
Облак
2
Триппьер
15
Савич
20
Хименес
6
Лоди
14
Льоренте
16
Эррера
10
Корреа
10
Карраско
9
Суарес
7
Гризманн
17
Мата
33
Сильва
33
Сильва
17
Мата
21
Масиас
20
Унал
20
Унал
21
Масиас
12
Флорентину
9
Поведа
9
Поведа
12
Флорентину
2
Триппьер
22
Эрмосо
22
Эрмосо
2
Триппьер
16
Эррера
24
Врсалько
24
Врсалько
16
Эррера
6
Лоди
7
Де Пауль
7
Де Пауль
6
Лоди
7
Гризманн
10
Кунья
10
Кунья
7
Гризманн
Остались в запасе
Хетафе
Атлетико
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
5
Чема
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
5
Чема
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Хетафе - Атлетико
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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