Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Базель
Лугано - Базель: обзор матча 12 сентября 2021
Лугано
12.09.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Базель
29'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Базель
90'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
М. Паласиос
Желтая карточка
Ф. Дапрела
86'
79'
Замена
В. Бюргер
️️️️
П. Касами
Замена
Y.
️️️️
М. Факкинетти
78'
Замена
Ж. Целар
️️️️
З. Ловрич
78'
62'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Д. Ндой
62'
Замена
Т. Тавареш
️️️️
М. Ланг
62'
Замена
Д. Малес
️️️️
В. Штокер
61'
Желтая карточка
П. Касами
Желтая карточка
О. Кустодио
57'
Желтая карточка
M. Maric
41'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Кабрал
Пас отдал
П. Касами
Замена
С. Гвидотти
️️️️
М. Боттани
11'
Желтая карточка
М. Боттани
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
34
Стефано Гвидотти
ЦП
31
Yuri
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
Базель
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
4-4-3
5
Дапрела
3
Циглер
14
Лаванчи
5
4
Ловрич
10
Кустодио
7
Факкинетти
14
Саббатини
10
Боттани
11
58
Осигве
3-4-2-1
13
Линднер
5
Ланг
3
Пельмар
18
Петретта
20
Фрай
34
Джака
23
Касами
14
Штокер
14
Ндой
20
Паласиос
19
Кабрал
10
Боттани
34
Гвидотти
34
Гвидотти
10
Боттани
7
Факкинетти
31
31
7
Факкинетти
4
Ловрич
9
Целар
9
Целар
4
Ловрич
5
Ланг
15
Тавареш
15
Тавареш
5
Ланг
23
Касами
18
Бюргер
18
Бюргер
23
Касами
14
Ндой
17
Миллар
17
Миллар
14
Ндой
14
Штокер
19
Малес
19
Малес
14
Штокер
20
Паласиос
11
Фернандеш
11
Фернандеш
20
Паласиос
Остались в запасе
Лугано
Базель
1
Амир Сайпи
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
1
Амир Сайпи
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Лугано - Базель
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
Все
Лугано
Базель
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+