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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Удинезе
Специя - Удинезе: обзор матча 12 сентября 2021
Специя
12.09.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
89'
Л. Самарджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Удинезе
89'
ГОЛ! 0:1!
Л. Самарджич
88'
Замена
М. Яяло
️️️️
Т. Арслан
87'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Н. Молина
Замена
А. Реца
️️️️
С. Бастони
87'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
Э. Гьяси
87'
81'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Ж. Деулофеу
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Д. Сала
71'
Замена
Д. Верде
️️️️
Э. Колли
63'
63'
Замена
Бету
️️️️
И. Пуссетто
63'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Уолес
Замена
К. Агудело
️️️️
В. Коваленко
63'
14'
Желтая карточка
Т. Арслан
Желтая карточка
Д. Николау
14'
13'
Желтая карточка
И. Пуссетто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
19
Эбрима Колли
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
43
Димитриос Николау
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Специя
40
Петар Зовко
ВР
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Бету
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
69
Симоне Янези
ЦФ
2-3-3-2
41
Зут
55
Христов
4
Феррер
7
Сала
10
Бастони
18
Маджоре
19
Колли
21
Коваленко
11
Гьяси
43
Николау
9
Антист
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
17
Нуйтинк
50
Бекао
33
Самир
17
Стригер Ларсен
15
Уолес
20
Молина
30
Арслан
23
Пуссетто
37
Перейра
10
Деулофеу
10
Бастони
13
Реца
13
Реца
10
Бастони
7
Сала
10
Бурабиа
10
Бурабиа
7
Сала
21
Коваленко
7
Агудело
7
Агудело
21
Коваленко
11
Гьяси
10
Сальседо
10
Сальседо
11
Гьяси
19
Колли
10
Верде
10
Верде
19
Колли
20
Молина
2
Соппи
2
Соппи
20
Молина
30
Арслан
18
Яяло
18
Яяло
30
Арслан
15
Уолес
17
Макенго
17
Макенго
15
Уолес
10
Деулофеу
10
Самарджич
10
Самарджич
10
Деулофеу
23
Пуссетто
23
Бету
23
Бету
23
Пуссетто
Остались в запасе
Специя
Удинезе
40
Петар Зовко
ВР
49
Иван Проведель
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
69
Симоне Янези
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
49
Иван Проведель
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
69
Симоне Янези
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Специя - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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