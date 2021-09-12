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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Тараз
Актобе - Тараз: обзор матча 12 сентября 2021
Актобе
12.09.2021, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Тараз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Актобе - Тараз
90'
+3
Желтая карточка
М. Амирханов
90'
Желтая карточка
E.
87'
Замена
Д. Караман
️️️️
Б. Байтана
87'
Замена
А. Таубай
️️️️
M. Shakhmetov
Замена
️️️️
В. Балашов
75'
74'
Замена
А. Жумабек
️️️️
У. Ненадович
73'
Замена
А. Сулей
️️️️
Н. Адамович
58'
Замена
E.
️️️️
A. Nusip
Замена
M. Jerabek
️️️️
А. Зулпа
54'
42'
Желтая карточка
Б. Байтана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ОП
20
Рамазан Оразов
ЦП
25
Джоаким Адукор
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
7
Олег Чернышов
ПВ
44
Артурас Зулпа
ЦФ
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
31
Адильхан Танжариков
ЦФ
0
T. Doumbia
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
8
Ненад Адамович
ЦФ
20
Максат Амирханов
ЦФ
7
Бауыржан Байтана
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
63
Alphonse
ЦФ
0
A. Nusip
ЦФ
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
Актобе
9
Michal Jerabek
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
11
Максим Федин
ПВ
26
Рустам Темирхан
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
14
Ардак Саулет
ЦФ
10
Еркебулан Нургалиев
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦФ
25
Евгений Ситдиков
ЦФ
Тараз
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
2
Елдос Ахметов
ЦФ
5
Адилет Кенесбек
ЦФ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
10
Абзал Таубай
ЦФ
24
Erivaldo
ЦФ
18
Динмухамед Караман
ЦФ
77
Алишер Сулей
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
1-1-2-2-4
23
Эрланов
27
Логвиненко
20
Оразов
25
Адукор
27
Балашов
7
Чернышов
44
Зулпа
0
31
Танжариков
1
1-5
74
Сейсен
27
Досмагамбетов
77
Ненадович
8
Сапаргалиев
0
63
16
44
Зулпа
9
9
44
Зулпа
Коркишко
0
0
Коркишко
16
10
Таубай
10
Таубай
16
0
24
24
0
7
Байтана
18
Караман
18
Караман
7
Байтана
8
Адамович
77
Сулей
77
Сулей
8
Адамович
77
Ненадович
9
Жумабек
9
Жумабек
77
Ненадович
Остались в запасе
Актобе
Тараз
11
Максим Федин
ПВ
88
Юрий Перцух
ЦП
26
Рустам Темирхан
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
14
Ардак Саулет
ЦФ
10
Еркебулан Нургалиев
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦФ
25
Евгений Ситдиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
2
Елдос Ахметов
ЦФ
5
Адилет Кенесбек
ЦФ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Остались в запасе
11
Максим Федин
ПВ
88
Юрий Перцух
ЦП
26
Рустам Темирхан
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
14
Ардак Саулет
ЦФ
10
Еркебулан Нургалиев
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦФ
25
Евгений Ситдиков
ЦФ
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
2
Елдос Ахметов
ЦФ
5
Адилет Кенесбек
ЦФ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Статистика матча Актобе - Тараз
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Информация о матче
Стадион:
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