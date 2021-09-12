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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Карвина
Яблонец - Карвина: обзор матча 12 сентября 2021
Яблонец
12.09.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Карвина
45+3'
Т. Малински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Карвина
90'
+2
Замена
M. Sindelar
️️️️
P. Buchta
89'
Желтая карточка
К. Косе
Желтая карточка
Я. Мартинец
86'
Замена
М. Сурзин
️️️️
М. Кратохвил
84'
Замена
А. Ваничек
️️️️
Д. Плестил
78'
Замена
Я. Мартинец
️️️️
Т. Малински
78'
77'
Замена
А. Свобода
️️️️
S. Drame
77'
Замена
K. Zych
️️️️
D. Stropek
74'
Желтая карточка
M. Túlio
67'
Желтая карточка
P. Buchta
Замена
М. Неспор
️️️️
М. Долежал
60'
57'
Желтая карточка
D. Stropek
ГОЛ! 1:0!
Т. Малински
Пас отдал
Д. Плестил
45'
+3
Желтая карточка
Л. Холик
42'
14'
Желтая карточка
M. Papadopulos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Карвина
23
Daniel Stropek
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
44
Элдар Шехич
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Яблонец
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Антонин Ваничек
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
4
Якуб Мартинец
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
Карвина
0
M. Sindelar
ЦЗ
9
Алеш Несицки
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
28
Kacper Zych
ЦФ
3-5-3
16
Кроб
30
Зелены
4
Холик
27
Кратохвил
27
Кубишта
7
Плестил
7
Поважанец
8
Гоушка
1
Гануш
26
Малински
15
Долежал
3-2-1-3
44
3
31
3
Сантос
39
Крапка
5
Косе
27
26
44
Шехич
7
Плестил
10
Ваничек
10
Ваничек
7
Плестил
15
Долежал
26
Неспор
26
Неспор
15
Долежал
26
Малински
4
Мартинец
4
Мартинец
26
Малински
27
Кратохвил
23
Сурзин
23
Сурзин
27
Кратохвил
3
0
0
3
44
14
Свобода
14
Свобода
44
23
28
28
23
Остались в запасе
Яблонец
Карвина
3
Томаш Хюбшман
ЦП
24
Томаш Смейкал
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
9
Алеш Несицки
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
3
Томаш Хюбшман
ЦП
24
Томаш Смейкал
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Остались в запасе
9
Алеш Несицки
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Яблонец - Карвина
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
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