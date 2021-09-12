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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Витесс
РКС Ваалвейк - Витесс: обзор матча 12 сентября 2021
РКС Ваалвейк
12.09.2021, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 4 тур
1 : 2
Завершен
Витесс
27'
С. Бакари
8'
Д. Дехи
54'
Я. Гбоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Витесс
90'
Замена
Я. Расмуссен
️️️️
У. Дарфалу
Желтая карточка
Э. Вессен
89'
77'
Желтая карточка
М. Виттек
73'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Л. Опенда
Замена
L. Daneels
️️️️
А. Азхил
71'
Замена
И. Бель Хассани
️️️️
Р. ван дер Венне
71'
59'
Замена
П. Вруг
️️️️
Т. Домджони
59'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Я. Гбоу
54'
ГОЛ! 1:2!
Я. Гбоу
Пас отдал
У. Дарфалу
Желтая карточка
Р. ван дер Венне
50'
46'
Замена
У. Таннан
️️️️
Т. Хайек
Желтая карточка
М. Крамер
30'
ГОЛ! 1:1!
С. Бакари
Пас отдал
Р. ван дер Венне
27'
Желтая карточка
А. Бюттнер
21'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дехи
Пас отдал
М. Виттек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
5
Ахмед Туба
ЦФ
28
Александр Бюттнер
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
10
Ричард ван дер Венне
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
32
Максимилиан Виттек
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
14
Якоб Расмуссен
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
3-1-5
1
Вессен
3
Гаари
21
Меленстен
2
Бакари
46
Азхил
6
Анита
29
Крамер
10
ван дер Венне
21
Одгор
28
Бюттнер
3-1-1-5
15
Шуберт
2
Даса
37
Хайек
5
Дехи
8
Домджони
34
Гбоу
6
Корнелиссе
9
Дарфалу
17
Опенда
32
Виттек
6
Тронстад
10
ван дер Венне
11
Бель Хассани
11
Бель Хассани
10
ван дер Венне
46
Азхил
14
14
46
Азхил
8
Домджони
8
Вруг
8
Вруг
8
Домджони
9
Дарфалу
14
Расмуссен
14
Расмуссен
9
Дарфалу
37
Хайек
6
Таннан
6
Таннан
37
Хайек
34
Гбоу
23
Хейсман
23
Хейсман
34
Гбоу
17
Опенда
8
Фредериксен
8
Фредериксен
17
Опенда
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Витесс
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
48
Найджел ван Хаверен
ВР
23
Рихедли Базур
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
23
Рихедли Базур
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча РКС Ваалвейк - Витесс
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
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