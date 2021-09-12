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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Динамо Мн
СКА-1938 - Динамо Мн: обзор матча 12 сентября 2021
СКА-1938
12.09.2021, воскресенье, 19:45
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Мн
71'
А. Свирепа (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Динамо Мн
Желтая карточка
Р. Папарига
90'
+3
Замена
Д. Мирошников
️️️️
И. Лукашевич
76'
Желтая карточка
И. Лукашевич
74'
71'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Свирепа
Замена
М. Омельянчук
️️️️
А. Булычев
69'
69'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
В. Ложкин
59'
Замена
Ж. По
️️️️
И. Бахар
Замена
А. Лаврик
️️️️
J. Ofori
40'
19'
Замена
М. Козлов
️️️️
Н. Наумов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
3
Артем Сокол
ЦЗ
14
Julius Ofori
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
27
Александр Булычев
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
14
Илья Лукашевич
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
14
Антон Путило
ЦФ
29
Андрей Бацула
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
СКА-1938
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
18
Максим Омельянчук
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
8
Никита Демченко
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
1-4-5
3
Сокол
14
6
7
Свирепа
55
Гирс
14
Лукашевич
4
10
Убайдуллаев
24
Макушинский
13
3-1-2-4
1
Хаткевич
3
Швецов
23
Наумов
3
Матвейчик
8
Селява
17
Бахар
7
Быков
29
Бацула
14
Путило
25
Ложкин
17
Климович
14
Лукашевич
5
Мирошников
5
Мирошников
14
Лукашевич
14
55
Лаврик
55
Лаврик
14
27
Булычев
18
Омельянчук
18
Омельянчук
27
Булычев
23
Наумов
47
Козлов
47
Козлов
23
Наумов
25
Ложкин
37
Давискиба
37
Давискиба
25
Ложкин
17
Бахар
97
По
97
По
17
Бахар
Остались в запасе
СКА-1938
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча СКА-1938 - Динамо Мн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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