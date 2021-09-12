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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Кортрейк
Оуд-Хеверли - Кортрейк: обзор матча 12 сентября 2021
Оуд-Хеверли
12.09.2021, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Кортрейк
50'
А. Де Сар
78'
С. Схрайверс
62'
Ф. Селемани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оуд-Хеверли - Кортрейк
Желтая карточка
А. Де Сар
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Селемани
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
К. Мерсье
90'
+4
90'
+2
Красная карточка
А. Радованович
Желтая карточка
К. Де Норре
82'
81'
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Ж. Деваэль
ГОЛ! 2:1!
С. Схрайверс
Пас отдал
С. Шакла
78'
77'
Желтая карточка
Ж. Деваэль
Замена
С. Схрайверс
️️️️
М. Аль-Тамари
70'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
М. Мертенс
70'
67'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
М. Морено
65'
Желтая карточка
А. Палаверса
62'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Селемани
Пас отдал
Р. Алиуи
Замена
С. Каба
️️️️
K. Rezaei
60'
54'
Желтая карточка
Р. Алиуи
ГОЛ! 1:0!
А. Де Сар
Пас отдал
K. Rezaei
50'
48'
Желтая карточка
П. Хабиб Гуйе
29'
Желтая карточка
T. Sainsbury
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Кортрейк
26
Кевин Вандендрище
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
21
Марлос Морено
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
7
Файз Селемани
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Оуд-Хеверли
27
Леван Шенгелия
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
38
Ореган Раве
ЦФ
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ЦП
33
Eric Ocansey
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
3-2-5
22
Ромо
24
Де Норре
39
Озкаджар
4
Шакла
33
Малинов
11
Аль-Тамари
11
24
Де Сар
30
Мерсье
33
Мертенс
5
3-5
26
Вандендрище
18
Палаверса
37
Кадри
4
77
Гуйе
7
Селемани
31
Илич
20
Деваэль
33
Мертенс
27
Шенгелия
27
Шенгелия
33
Мертенс
11
Аль-Тамари
8
Схрайверс
8
Схрайверс
11
Аль-Тамари
11
9
Каба
9
Каба
11
30
Мерсье
77
Вльетинк
77
Вльетинк
30
Мерсье
20
Деваэль
19
Фикселлес
19
Фикселлес
20
Деваэль
21
Морено
11
Мбайо
11
Мбайо
21
Морено
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Кортрейк
16
Мандела Кейта
ЦП
15
Дилан Уедраого
ЦФ
38
Ореган Раве
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
33
Eric Ocansey
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
16
Мандела Кейта
ЦП
15
Дилан Уедраого
ЦФ
38
Ореган Раве
ЦФ
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
33
Eric Ocansey
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Оуд-Хеверли - Кортрейк
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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Ден Дриф
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