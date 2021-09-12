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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Визела
Жил Висенте - Визела: обзор матча 12 сентября 2021
Жил Висенте
12.09.2021, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 5 тур
2 : 2
Завершен
Визела
61'
Ф. Наварро
90'
Ф. Наварро
24'
M. Paulo (П)
73'
M. Paulo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Визела
Желтая карточка
Л. Кунья
90'
+4
90'
+2
Замена
Р. Гуццо
️️️️
M. Paulo
ГОЛ! 2:2!
Ф. Наварро
Пас отдал
Б. Анне
90'
Замена
Б. Анне
️️️️
В. Карвальо
81'
Замена
Э. Сантана
️️️️
К. Фуджимото
80'
76'
Замена
F. Cann
️️️️
Н. Морейра
73'
ГОЛ! 1:2!
M. Paulo
Пас отдал
Кики
Замена
Г. Абурджания
️️️️
Б. Ауашерия
71'
67'
Желтая карточка
Н. Морейра
ГОЛ! 1:1!
Ф. Наварро
Пас отдал
З. Карлуш
61'
56'
Замена
К. Зохи
️️️️
Г. Шеттине
Желтая карточка
З. Карлуш
55'
Замена
T.
️️️️
Э. Гомеш
46'
Желтая карточка
E. Hackman
36'
28'
Желтая карточка
К. Куао
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Paulo
21'
Желтая карточка
Г. Шеттине
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
8
Педринью
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
19
Каня Фуджимото
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Визела
27
Charles
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
24
Кики
ЦЗ
52
Коффи Куао
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
20
Саму
ЦП
17
Нуну Морейра
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Жил Висенте
2
Зе Карлуш
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
27
Marcelo dos Santos
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Визела
84
Ivo
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
12
Marcelo
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
3-3-5
6
3
Кунья
55
Гомеш
8
Педринью
6
Карвальо
20
Ауашерия
9
Наварро
31
19
Фуджимото
16
Лино
99
Араухо
4-4-2
27
14
Фернандеш
24
Кики
52
Куао
43
Вильсон
17
20
Саму
17
Морейра
6
Клаудемир
10
Бондосу
7
Шеттине
20
Ауашерия
8
Абурджания
8
Абурджания
20
Ауашерия
55
Гомеш
31
31
55
Гомеш
19
Фуджимото
93
Сантана
93
Сантана
19
Фуджимото
6
Карвальо
11
Анне
11
Анне
6
Карвальо
17
14
Гуццо
14
Гуццо
17
17
Морейра
70
70
17
Морейра
7
Шеттине
9
Зохи
9
Зохи
7
Шеттине
Остались в запасе
Жил Висенте
Визела
2
Зе Карлуш
ЦЗ
42
Эндрю
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
27
Marcelo dos Santos
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
84
Ivo
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
12
Marcelo
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
2
Зе Карлуш
ЦЗ
42
Эндрю
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
27
Marcelo dos Santos
ЦФ
Остались в запасе
84
Ivo
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
12
Marcelo
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Жил Висенте - Визела
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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