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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Ионикос
АЕК - Ионикос: обзор матча 12 сентября 2021
АЕК
12.09.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Ионикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча АЕК - Ионикос
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
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