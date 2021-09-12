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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Интер
Сампдория - Интер: обзор матча 12 сентября 2021
Сампдория
12.09.2021, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 2
Завершен
Интер
33'
М. Йошида
47'
Т. Ауджелло
18'
Ф. Димарко
44'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Интер
90'
+3
Желтая карточка
А. Видаль
90'
Желтая карточка
Х. Корреа
89'
Желтая карточка
Э. Джеко
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
А. Силва
89'
Желтая карточка
А. Силва
88'
Желтая карточка
О. Колли
83'
Замена
В. Верре
️️️️
М. Дамсгор
78'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Т. Ауджелло
78'
68'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
Ф. Димарко
68'
Замена
С. Сенси
️️️️
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
Б. Берешиньски
67'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Ф. Квальярелла
67'
63'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
54'
Замена
А. Видаль
️️️️
М. Брозович
54'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
И. Перишич
ГОЛ! 2:2!
Т. Ауджелло
Пас отдал
Б. Берешиньски
47'
44'
ГОЛ! 1:2!
Л. Мартинес
Пас отдал
Н. Барелла
Желтая карточка
М. Торсбю
35'
ГОЛ! 1:1!
М. Йошида
33'
22'
Желтая карточка
М. Брозович
18'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Димарко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
26
Валерио Верре
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-3-1-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
4
Йошида
25
Колли
18
Берешиньски
15
Силва
2
Торсбю
87
Кандрева
24
Дамсгор
27
Квальярелла
9
Капуто
4-1-2-1-2
1
Ханданович
36
Дармиан
6
де Врей
37
Шкриньяр
32
Димарко
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
5
Перишич
10
Мартинес
10
Джеко
3
Ауджелло
29
Мурру
29
Мурру
3
Ауджелло
24
Дамсгор
26
Верре
26
Верре
24
Дамсгор
27
Квальярелла
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
27
Квальярелла
15
Силва
92
Торрегросса
92
Торрегросса
15
Силва
32
Димарко
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
32
Димарко
5
Перишич
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
5
Перишич
20
Чалханоглу
8
Сенси
8
Сенси
20
Чалханоглу
77
Брозович
23
Видаль
23
Видаль
77
Брозович
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
Остались в запасе
Сампдория
Интер
20
Риккардо Черво
ЛВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
20
Риккардо Черво
ЛВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Сампдория - Интер
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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