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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Юнион СЖ
Генк - Юнион СЖ: обзор матча 12 сентября 2021
Генк
12.09.2021, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Юнион СЖ
73'
П. Онуачу (П)
90+5'
Д. Ундав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Юнион СЖ
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Д. Ундав
Замена
И. Угбо
️️️️
Д. Ито
90'
+1
89'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
К. Берджесс
88'
Замена
С. Линен
️️️️
Т. Теума
82'
Замена
К. Митома
️️️️
Д. Марк
Замена
П. Грошовски
️️️️
К. Торстведт
82'
75'
Замена
М. Соринола
️️️️
Л. Лапуссен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Онуачу
73'
72'
Красная карточка
Й. Багер
Замена
М. Трезор
️️️️
К. Эйтинг
59'
Замена
М. МакКензи
️️️️
К. Куэста
46'
Желтая карточка
Д. Лукуми
43'
28'
Желтая карточка
К. Берджесс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Люка Ойен
АП
99
Ике Угбо
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
44
Сенне Линен
ЦП
29
Мэттью Соринола
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Вандевордт
3
Артеага
46
Куэста
26
Лукуми
27
Муньос
6
Эйтинг
8
Хейнен
10
Бонгонда
42
Торстведт
10
Ито
30
Онуачу
3-3-4
1
Морис
5
Багер
16
Берджесс
27
Кандусс
2
Ньивкоп
10
Теума
94
Лапуссен
25
Марк
94
Нильсен
26
Ундав
13
Ванзейр
46
Куэста
3
МакКензи
3
МакКензи
46
Куэста
42
Торстведт
17
Грошовски
17
Грошовски
42
Торстведт
6
Эйтинг
31
Трезор
31
Трезор
6
Эйтинг
10
Ито
99
Угбо
99
Угбо
10
Ито
10
Теума
44
Линен
44
Линен
10
Теума
25
Марк
22
Митома
22
Митома
25
Марк
94
Лапуссен
29
Соринола
29
Соринола
94
Лапуссен
16
Берджесс
20
Авенатти
20
Авенатти
16
Берджесс
Остались в запасе
Генк
Юнион СЖ
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
21
Люка Пирар
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Генк - Юнион СЖ
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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