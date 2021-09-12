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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Копенгаген
Рандерс - Копенгаген: обзор матча 12 сентября 2021
Рандерс
12.09.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Копенгаген
12'
В. Бевинг
46'
Й. Стаге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Копенгаген
90'
+2
Замена
К. Вильчек
️️️️
П. Бьель
82'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Й. Стаге
82'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Й. Винд
Желтая карточка
Й. Лауридсен
81'
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
О. Бундгор
80'
74'
Желтая карточка
Л. Лерагер
Замена
В. Оново
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
71'
Замена
С. Гравес
️️️️
Э. Марксен
71'
68'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
В. Бевинг
Замена
С. Одей
️️️️
Ф. Лауэнборг
58'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
С. Тибблинг
58'
46'
ГОЛ! 0:2!
Й. Стаге
12'
ГОЛ! 0:1!
В. Бевинг
Пас отдал
Й. Винд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
29
Винсент Оново
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
3-5-3
8
Пизингер
15
Копплин
15
Марксен
11
Тибблинг
24
Кеинде
10
Хаммершой-Мистрати
14
Лауэнборг
23
Бундгор
45
Камара
4
Йонсен
30
Карльгрен
4-3-2-1
25
Грабара
20
Бойлесен
5
Хочолава
4
Дикс
34
Кристиансен
6
Стаге
6
Зека
21
Лерагер
16
Бьель
11
Бевинг
19
Винд
15
Марксен
28
Гравес
28
Гравес
15
Марксен
23
Бундгор
17
Лауридсен
17
Лауридсен
23
Бундгор
10
Хаммершой-Мистрати
29
Оново
29
Оново
10
Хаммершой-Мистрати
11
Тибблинг
9
Анкерсен
9
Анкерсен
11
Тибблинг
14
Лауэнборг
98
Одей
98
Одей
14
Лауэнборг
11
Бевинг
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
11
Бевинг
6
Стаге
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
6
Стаге
19
Винд
19
Хойлунд
19
Хойлунд
19
Винд
16
Бьель
10
Вильчек
10
Вильчек
16
Бьель
Остались в запасе
Рандерс
Копенгаген
20
Тобиас Клюснер
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
20
Тобиас Клюснер
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Рандерс - Копенгаген
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
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