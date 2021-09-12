Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Фамаликан
Морейренcе - Фамаликан: обзор матча 12 сентября 2021
Морейренcе
12.09.2021, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 5 тур
2 : 2
Завершен
Фамаликан
11'
Р. Мартинс (П)
71'
А. Луис
20'
С. Банза
47'
С. Банза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Фамаликан
Замена
Р. Рамуш
️️️️
Р. Мартинс
86'
Желтая карточка
Г. Франку
85'
85'
Замена
П. Бразау
️️️️
И. Родригес
81'
Замена
П. Маркеш
️️️️
И. Хайме
80'
Желтая карточка
И. Родригес
ГОЛ! 2:2!
А. Луис
Пас отдал
Ф. Пирес
71'
Замена
Ибрахима
️️️️
Ф. Пачеко
69'
Замена
А. Луис
️️️️
Ф. Соареш
68'
Желтая карточка
А. Жорже
65'
65'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Пепе
65'
Замена
Б. Родригес
️️️️
М. Пауло
Замена
A. Silva
️️️️
Ян
54'
47'
ГОЛ! 1:2!
С. Банза
46'
Замена
А. Марин
️️️️
Р. Лима
22'
Желтая карточка
А. Пенетра
20'
ГОЛ! 1:1!
С. Банза
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Мартинс
11'
9'
Желтая карточка
Риччели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
17
Гонсалу Франку
ЦФ
18
Ян
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Фамаликан
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
24
Иван Хайме
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Морейренcе
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Фамаликан
13
Dalberson
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
31
Алекс
ЦФ
31
Андре Рикарду
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
20
Давид Тавареш
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
4-2-1-3
14
Пасинато
5
Конте
4
Жорже
33
27
Паулиньо
6
Пачеко
14
Пирес
22
Соареш
9
Мартинс
18
Ян
17
Франку
4-1-5
5
Риччели
5
Пенетра
28
Лима
7
88
Пепе
24
Банза
18
Пикель
7
Родригес
24
Хайме
32
Пауло
6
Пачеко
8
Ибрахима
8
Ибрахима
6
Пачеко
9
Мартинс
16
Рамуш
16
Рамуш
9
Мартинс
22
Соареш
9
Луис
9
Луис
22
Соареш
18
Ян
33
33
18
Ян
28
Лима
3
Марин
3
Марин
28
Лима
32
Пауло
9
Родригес
9
Родригес
32
Пауло
88
Пепе
20
Тавареш
20
Тавареш
88
Пепе
7
Родригес
20
Бразау
20
Бразау
7
Родригес
24
Хайме
43
Маркеш
43
Маркеш
24
Хайме
Остались в запасе
Морейренcе
Фамаликан
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
13
Dalberson
ВР
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
31
Алекс
ЦФ
31
Андре Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Остались в запасе
13
Dalberson
ВР
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
31
Алекс
ЦФ
31
Андре Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Морейренcе - Фамаликан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Новости команд
Все
Морейренcе
Фамаликан
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+