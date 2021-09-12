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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Галатасарай
Трабзонспор - Галатасарай: обзор матча 12 сентября 2021
Трабзонспор
12.09.2021, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Галатасарай
41'
А. Корнелиус
62'
Э. Нвакаеме
20'
Э. Килинк
33'
Э. Килинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Галатасарай
Замена
М. Сиопис
️️️️
Т. Бакасетас
82'
Замена
Б. Койта
️️️️
А. Корнелиус
82'
82'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
А. Чикелдэу
82'
Замена
О. Джаглаян
️️️️
Х. Дервисоглу
75'
Замена
М. Мохамед
️️️️
К. Актюркоглу
Желтая карточка
Э. Ие
63'
ГОЛ! 2:2!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
М. Гамшик
62'
Замена
С. Денсвил
️️️️
А. Трондсен
54'
46'
Замена
Р. Бабел
️️️️
О. Морутан
46'
Замена
А. Кара
️️️️
Э. Килинк
ГОЛ! 1:2!
А. Корнелиус
Пас отдал
Т. Бакасетас
41'
Замена
А. Трондсен
️️️️
И. Кейбаши
39'
Замена
Ю. Сари
️️️️
А. Омюр
39'
Желтая карточка
Б. Эздемир
36'
33'
ГОЛ! 0:2!
Э. Килинк
Пас отдал
Х. Дервисоглу
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Килинк
5'
Желтая карточка
Б. Кутлу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦФ
10
Беркан Кутлу
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
80
Олимпиу Морутан
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
35
Айтач Кара
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
24
Каан Арслан
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чакир
12
Кейбаши
32
Ие
14
Уго
33
Перес
3
Эздемир
33
Омюр
17
Гамшик
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
14
Корнелиус
3-1-1-5
16
Муслера
2
Йедлин
25
Нельссон
15
ван Анхолт
20
Чикелдэу
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
80
Морутан
11
Килинк
10
Кутлу
27
Люиндама
12
Кейбаши
16
Трондсен
16
Трондсен
12
Кейбаши
Трондсен
4
Денсвил
4
Денсвил
Трондсен
9
Бакасетас
6
Сиопис
6
Сиопис
9
Бакасетас
33
Омюр
7
Сари
7
Сари
33
Омюр
14
Корнелиус
55
Койта
55
Койта
14
Корнелиус
20
Чикелдэу
14
Антальялы
14
Антальялы
20
Чикелдэу
11
Килинк
35
Кара
35
Кара
11
Килинк
28
Дервисоглу
17
Джаглаян
17
Джаглаян
28
Дервисоглу
7
Актюркоглу
42
Мохамед
42
Мохамед
7
Актюркоглу
80
Морутан
8
Бабел
8
Бабел
80
Морутан
Остались в запасе
Трабзонспор
Галатасарай
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
24
Каан Арслан
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
24
Каан Арслан
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Трабзонспор - Галатасарай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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