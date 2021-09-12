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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Атлетико Минейро
Форталеза - Атлетико Минейро: обзор матча 12 сентября 2021
Форталеза
12.09.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
49'
М. Сарачо
69'
Х. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Атлетико Минейро
89'
Замена
Гуга
️️️️
Ф. Фильо Мариано
85'
Замена
Натан
️️️️
И. Фернандес
85'
Замена
Кено
️️️️
Халк
Замена
В. Паулиста
️️️️
Давид
80'
Замена
Ромариньо
️️️️
Л. Лима
79'
Замена
E.
️️️️
Я. Пикачу
73'
Замена
M. Vargas
️️️️
М. Хусса
73'
69'
ГОЛ! 0:2!
Х. Алонсо
Пас отдал
И. Фернандес
Замена
I. Torres
️️️️
Робсон
67'
62'
Замена
Ревер
️️️️
Жаир
62'
Замена
Д. Коста
️️️️
Э. Варгас
58'
Желтая карточка
Жаир
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Сарачо
Пас отдал
Э. Варгас
Желтая карточка
Тинга
42'
34'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
2
Тинга
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
5
Матеус Хусса
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Минейро
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жаир
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Эверсон
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
8
Игнасио Фернандес
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Edinho
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
19
Йоран
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
16
Додо
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
20
Кено
ЦФ
14
Натан
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
4-1-1-4
27
2
Тинга
4
Тити
6
Лима
4
Беневенуто
13
Эдерсон
7
Давид
5
Хусса
30
Робсон
22
Пикачу
91
3-2-1-5
25
Мариано
6
Алонсо
13
Арана
29
Аллан
8
Жаир
7
Халк
22
Эверсон
11
Сарачо
8
Фернандес
11
Варгас
6
Силва
22
Пикачу
7
7
22
Пикачу
6
Лима
11
Ромариньо
11
Ромариньо
6
Лима
7
Давид
9
Паулиста
9
Паулиста
7
Давид
5
Хусса
96
96
5
Хусса
30
Робсон
77
77
30
Робсон
25
Мариано
23
Гуга
23
Гуга
25
Мариано
8
Жаир
4
Ревер
4
Ревер
8
Жаир
7
Халк
20
Кено
20
Кено
7
Халк
8
Фернандес
14
Натан
14
Натан
8
Фернандес
11
Варгас
19
Коста
19
Коста
11
Варгас
Остались в запасе
Форталеза
Атлетико Минейро
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
26
Jackson
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
16
Додо
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
26
Jackson
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
16
Додо
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Форталеза - Атлетико Минейро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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19 ноября
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14 ноября
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